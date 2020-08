Els estudiants lamenten no trobar feina en llocs on havien treballat anteriors estius

Per a molts estudiants és frustrant que avancin els dies d'estiu i no els sorgeixi una oportunitat laboral.

La Covid-19 ha afectat les expectatives de bona part de la societat. A més, l'estiu és l'època en què molts joves estudiants, majors de 16 anys, aprofiten per treballar i estalviar diners. De la mateixa manera, durant la temporada turística, els negocis tenen més feina i, per tant, necessiten augmentar la seva plantilla.

El treball a l'estiu se sol incrementar un 60% en relació amb la resta de mesos, per aquest motiu, les empreses, eminentment de serveis, augmenten la seva plantilla un 45%. Aquest any, a causa de la pandèmia, no només no necessiten més personal, sinó que també han calculat que les seves vendes han caigut un 90% en comparació a l'any passat.

Representants de negocis que obren només a l'estiu, consultats per aquest Setmanari, ens han explicat que, com és habitual, sí que han «necessitat gent» i han «generat llocs de feina, però no tants com altres anys, ja que el volum de clients és menor». Els empresaris coincideixen a dir que «confien que, a poc a poc, tot vagi millorant», malgrat preveure que aquesta «davallada de feina va per llarg» i tenir clar que el sector més afectat és el turístic. Malauradament, molts no han pogut obrir i altres hauran de tancar a causa d'aquesta situació, que «s'ha tornat insostenible», com expliquen.

Pel que fa als joves consultats, asseguren que a l'inici de la pandèmia ja tenien clar que tindria «molts efectes negatius sobre els llocs de feina», però no s'imaginaven que serien tan greus. Hem parlat amb tres universitaris figuerencs, Emma (22 anys, Història de l'Art), Marina (22 anys, Dret) i Àlex (23 anys, Química). Tots tres aquest estiu han quedat aturats, però són de l'opinió que «no es pot perdre l'esperança d'una millora laboral» i, per aquesta raó, cada dia segueixen mirant les «ofertes que els interessen». Asseguren que «més aviat són poques» i que la majoria d'aquestes «ofereixen condicions bastant precàries». «Moltes hores per a uns sous molt baixos», han constatat.

Tots els estudiants coincideixen en el fet que, si no estan treballant actualment, és per la Covid-19 i, també, pensen que «els treballs temporals són els que s'han vist més afectats».