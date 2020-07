ERC l'Escala vol un bus urbà pels estudiants que van a l'institut

Al ple de juliol de l'Ajuntament de l'Escala, celebrat ahir, ERC va demanar al govern que faci un estudi de mobilitat dels i les joves escalenques per saber des de quins barris es desplacen al centre per tenir dades reals que avalin la implantació del servei.

Aquest dilluns 27 de juliol s'ha celebrat el ple ordinari de l'Escala on, des del grup republicà escalenc s'ha plantejat de nou el tema de la mobilitat urbana als centres escolars. En aquesta ocasió, la petició se centra en els i les alumnes de l'institut que són aquells que, majoritàriament es desplacen a peu fins al centre.

La portaveu republicana, Etna Estrems, va fer esment al nombre d'alumnat, destacant que "si l'IES té 600 alumnes i venen de fora 2 autobusos, vol dir que hi ha aproximadament 500 alumnes que són del poble". En aquest sentit, van demanar al govern, que faci un estudi de mobilitat d'aquests alumnes, per saber des de quins barris es desplacen al centre i, en conseqüència, saber quin nombre d'usuaris podria tenir aquest servei d'autobús urbà.

"L'Escala ha crescut molt, tant en població com en distribució entre els barris i cal, que actualitzem aquestes dades i parlem amb les famílies per saber si aquest servei tindria usuaris", va dir Estrems. "Hem de partir de la base que serà un servei on l'Ajuntament haurà d'abocar recursos, però pensem que seria un servei molt útil i que aportaria qualitat de vida a tots aquells escalencs i escalenques que no viuen al centre", deia.

Els republicans van explicar que han comprovat les distàncies a peu des del barri més allunyat de l'institut, Montgó, i des de Viladamat fins l'institut i que "hi ha exactament la mateixa distància, una hora caminant, i ningú es plantejaria mai fer venir un noi o una noia des de Viladamat a peu, però en canvi no ens preocupa que vingui des de Montgó", argumentava la portaveu republicana per manifestar la necessitat d'aquest servei.

Ara és el moment de fer aquesta recerca d'informació i de preparar una possible posada en funcionament pel curs vinent. "Encara queden setmanes per l'inici del curs i podríem recollir tota aquesta informació durant aquests dies i decidir així, amb dades a les mans, si implantem o no el servei", deia Estrems. Des d'ERC l'Escala creuen que el servei és viable i que moltes famílies l'utilitzarien i, inclús, podria servir de prova pilot per ampliar-lo també a les escoles, en cas que funcioni correctament.