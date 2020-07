Empuriabrava tindrà una nova oficina d'atenció al ciutadà i un centre de dia

La Generalitat de Catalunya ha dotat, amb 128.770,18 euros, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, segons la resolució del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC). Aquesta quantitat ha de servir per fer un centre de dia i una Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (Omac) a Empuriabrava.

Segons l'alcalde del municipi, Salvi Güell, la necessitat d'incorporar aquests nous equipaments municipals ve donar per la detecció «d'una necessitat social» al nucli d'Empuriabrava, ja que actualment no hi ha Centre de Dia per la gent gran. D'altra banda, actualment l'Omac, que se situa al Centre Cívic i «ha quedat petita».

Els recursos humans de l'actual Omac dotarien la nova oficina, mentre que «s'haurà d'estudiar quina gestió es fa per al personal» amb el Centre de Dia.

El projecte per habilitar els dos locals ascendeix a una quantitat aproximada de 369.000 euros, dels quals el consistori en va sol·licitar 250.000 euros al PUOSC. Tanmateix, la resolució ha atorgat 128.770,18 euros per a desenvolupar el projecte l'any 2024.

Per aquest motiu, Güell ha avançat que «ens interessa desenvolupar el projecte i hem presentat al·legació per poder obtenir els recursos econòmics abans».

Aquests nous equipaments municipals se situarien als locals propietat de l'ajuntament, situats al sector Moixó, espai conegut com la zona nit dels Arcs, i per a l'alcalde, aquests serveis ajudaran a tornar a «dinamitzar i donar vida» l'espai.