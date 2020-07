Cs La Jonquera reclama la construcció de la comissaria de Mossos i més agents

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple en la que sol·licita al govern municipal que es comprometi a exigir a la Generalitat la construcció de la comissaria de Mossos d'Esquadra i augmentar el nombre d'efectius. "El 26 de juny la Comissió d'Interior del Parlament va acordar sol·licitar un augment d'efectius dels Mossos d'Esquadra, era una proposta de Ciutadans aprovada per unanimitat i no volem que quedi en un calaix quan existeix un compromís", ha indicat el regidor.

En la moció, el portaveu liberal també ha proposat la convocatòria de la Junta Local de Seguretat "quan sigui possible" i ha sol·licitat que tant "el Subdelegat del Govern i representants de la Judicatura i la Fiscalia assisteixin amb veu però sense vot, juntament amb la resta de portaveus municipals".

Martín de Pozuelo ha aprofitat per explicar que en la moció presentada també se sol·licita que es doti la Policia Local "de tots els mitjans de defensa i actuació que necessitin com armilles antibales o pistoles tàser" i ha reclamat al govern municipal que l'Ajuntament de la Jonquera es personi com acusació popular en els procediments judicials relatius als casos de lesions o agressions a veïns i veïnes de la població.