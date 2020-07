La campanya 'Gaudeix del que és bo' organitza un concurs per dissenyar etiquetes de vi

Les 11 denominacions d'origen vinícoles catalanes, a través de la campanya conjunta Gaudeix del que és bo #ViCatalà, organitzen un concurs creatiu que premiarà el disseny i l'originalitat dels seus seguidors. L'objecte del concurs és dissenyar l'etiqueta d'una ampolla de vi amb DO que els creadors hauran de penjar a les seves xarxes socials per poder participar en el concurs.

El guanyador, que serà escollit a través de la pàgina web de la campanya mitjançant votació popular, rebrà com a premi un lot de 6 vins personalitzats amb la seva etiqueta, així com una experiència enoturística a escollir entre les diferents DO que formen part de la campanya. A més del guanyador per votació popular, l'organització es reserva el dret de premiar més d'un disseny en funció del volum i l'originalitat dels projectes presentats.

El concurs, que busca ser absolutament transversal, està obert a tots els públics, de grans a petits, i dirigit també a tot aquell que vulgui expressar-se a través de la seva creació, sigui o no professional del disseny.

Els dissenys es podran presentar a concurs fins al 28 d'agost, moment en què totes les etiquetes presentades seran pujades al web de la campanya per tal d'obrir la votació popular, que arrencarà el 31 d'agost i estarà operativa fins al 13 de setembre.

Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web de la campanya, gaudeixdelqueesbo.com, i seran d'obligat compliment per tal de poder participar en el concurs.



'Gaudeix del que és bo #ViCatalà'

Sota el lema Gaudeix del que és bo #ViCatalà, les 11 Denominacions d'Origen vitivinícoles catalanes (DO Alella, DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Costers de Segre, DO Empordà, DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ Priorat, DO Tarragona i DO Terra Alta), amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través d'INCAVI, han unit esforços per apropar al consumidor que viu a Catalunya als vins catalans amb Denominació d'Origen.

Modernitzar la imatge del vi català, apropar-lo al consumidor no expert i desvestir-lo de complexitat són alguns dels eixos d'aquesta campanya que té com a objectiu fonamental la promoció del consum de vi català amb Denominació d'Origen, no només perquè són els vins de proximitat sinó perquè són bons i de qualitat.