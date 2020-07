«No pot ser que juguin amb els consultoris municipals petits»

L'alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons, reivindica que la reobertura dels consultoris mèdics que depenen de l'ABS l'Escala ha sigut gràcies a la pressió dels diferents municipis i no de la gestió feta per la Fundació Salut Empordà (FSE). "És una rentada de cara impresionant", diu indignada Pons referint-se a la nota de premsa que la Fundació Salut Empordà ha difós als mitjans de comunicació.

Dolors Pons defensa que han estat mesos fent pressió, a través de la premsa i trucant als responsables de la FSE, "i ara sembla que el mèrit és seu" quan, assegura, que "des del 4 de juny teníem el compromís que obririen els consultoris". Segons explica l'alcaldessa, els motius que des de la FSE els hi donaven per no obrir abans els consultoris, era que no disposaven dels recursos humans suficients, "és una excusa dir que per 15 dies no troben personal sanitari, ja n'hi ha prou com tracten al personal sanitari". Dolors Pons denuncia la manca de personal i que aquesta situació es produeix perquè "no s'està mirant pel benestar de les famílies sino pel benefici econòmic", a més apunta que "és molt greu el que està passant al nostre país amb la salut pública".

Per una altra part, la reobertura del consultori de Viladamat es farà un dia a la setmana, "quan abans teníem tres de visita de metge i infermera", explica Pons. Aquesta situació, segons els han respost en un correu electrònic, es farà durant tot el mes d'agost, "la qual cosa em fa sospitar què passarà quan acabi l'agost, tornaran a tancar perquè hi hagi un rebrot?", es pregunta l'alcaldessa. "El que no pot ser és que juguin amb els consultoris municipals petits", lamenta.

El consultori de Viladamat depèn de l'ABS l'Escala, que és gestionat per la Fundació Salut Empordà. Dolors Pons té clar que el problema és la gestió públic-privada de la FSE "a Vilaür, com depenen de l'Institut Català de Salut, han tingut assitència continuada i és un municipi amb molta menys població que el nostre".