Figueres renova la il·luminació del pavelló municipal Roser Llop per a millorar-ne l'eficiència energètica

L'Ajuntament de Figueres amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona ha substituït l'enllumenat interior del pavelló municipal Roser Llop per a millorar-ne l'eficiència energètica. En concret s'han substituït 40 focus de les pistes i 27 focus de les grades, per uns de nous de tecnologia led.

Amb aquesta nova il·luminació interior la demanda de potència passarà de 50Kw a 11,39 Kw, el que significa una reducció del 77,2%. Pel que fa al consum energètic, es passarà de 141.570 KWh/any a 34.388 Kwh/any, el que significa una reducció de 107.182 Kwh/any. Pel que fa a les emissions de CO2 es passarà dels 37.799 kg/any de l'enllumenat anterior a 9.181 kg/any amb el nou enllumenat, el que significa una disminució de 28.618 kg/any, és a dir, una reducció del 75,7%

El cost de l'actuació ha estat de 24.200 € i ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona a través del programa Del Pla a l'Acció de 5.187,99 €, i la resta, 19.012,11€ ha anat a càrrec de l'Ajuntament de Figueres.

A més a més d'aquesta actuació, també s'han substituït els focus de la sala de gimnàs i la sala de màquines d'exercicis físics del pavelló per uns de tecnologia led molt més eficients i amb millor il·luminació. Finalment, s'han instal·lat sensors de presència als 6 vestidors del pavelló, als passadissos i a les zones comunes, i s'han substituït els llums fluorescents per uns de tecnologia led molt més eficients. Aquestes actuacions han tingut un cost de 7.055,12 € assumits íntegrament per l'Ajuntament de Figueres. Aquestes mesures permetran millorar l'eficiència energètica i reduir el consum i la factura energètica d'aquest equipament esportiu.