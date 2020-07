Castelló inicia els pagaments dels ajuts per a afectats econòmicament per la Covid

Castelló inicia els pagaments dels ajuts per a afectats econòmicament per la Covid EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha inicia avui els pagaments de les subvencions per a persones treballadores, empreses i autònoms afectats econòmicament per la Covid-19. Es preveu que en les properes setmanes s'efectuïn els abonaments de la totalitat de les sol·licituds acceptades. Aquelles sol·licituds que hagin estat rebutjades rebran una notificació on se'ls comunicarà el motiu pel qual han estat denegades.

El termini per a la presentació de les sol·licituds va acabar el dia 6 de juliol. Des d'aleshores els Departaments de Benestar Social i Famílies i de Promoció Econòmica han portat a terme la supervisió de la documentació presentada pels sol·licitants. En total s'han presentat 615 sol·licituds, 263 d'empreses i autònoms i 352 de persones treballadores afectades per la Covid-19.

Amb l'objectiu de donar resposta a les afectacions provocades per la forta crisi provocada per la Covid-19 i per tal d'ajudar a reactivar l'economia del municipi, l'Ajuntament va crear aquestes dues línies de subvencions per a treballadors, empreses i autònoms afectats econòmicament, amb un pressupost total de 400.000€, 200.000€ per a cada línia; ambdues línies són d'import únic (500€) i no compatibles amb altres ajuts de la mateixa línia de subvencions. Aquesta és una dels mesures del pla de xoc per fer front al coronavirus que van acordar els 17 regidors de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.