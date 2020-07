El trànsit a la Jonquera cau gairebé un 17% després de la recomanació de França de no viatjar a Catalunya

Peatge de l'AP-7 a la Jonquera, per on quasi nomÚs passen trÓilers. Foto d'arxiu

El trànsit a la Jonquera ha caigut un 16,7% respecte la setmana passada després de la recomanació que ha fet el primer ministre de França, Jean Castex, als francesos de no viatjar a Catalunya. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), aquest dissabte, un dia després de les declaracions de Castex, es van registrar 17.250 moviments en sentit d'entrada a l'Estat, una xifra que si es compara amb el mateix dissabte de l'any passat suposa que van entrar un 53,3% menys de vehicles. En canvi, el trànsit per sortir de l'Estat per la Jonquera ha caigut molt menys, ho ha fet un 4,3% respecte la setmana passada i un 43,8% respecte el 2019. Concretament, aquest dissabte van sortir de l'Estat per l'AP-7 14.900 vehicles.

El primer ministre francès, Jean Castex, va desaconsellar divendres als francesos anar a Catalunya pels rebrots de covid-19. Davant una situació sanitària "degradada", Castex va dir que les autoritats franceses estan "en discussió" amb les espanyoles i les catalanes perquè "vigilin que el flux d'Espanya a França sigui el més limitat possible". En una visita a l'aeroport de Roissy, Castex va dir que hi hauria una "gran vigilància" a la frontera per "protegir els ciutadans":