L'Empordà clama contra el consell del primer ministre francès

L'Empordà sempre ha mirat cap al nord. Les declaracions del primer ministre francès Jean Castex recomanant als seus conciutadans que evitin l'entrada a Catalunya per eludir el contagi de coronavirus, ha estat un "cop molt dolorós" per al bon veïnatge transfronterer, en paraules de la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez. "El que ha dit ha estat desencertat i irresponsable. Tenim un problema global que ens afecta a tots. El que hem de fer des de les administracions de qualsevol país és procurar que tothom compleixi amb les normes d'higiene i prevenció. La solució no és tancar ni restringir el pas per les fronteres", diu l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

Durant el llarg confinament generat per l'estat d'alarma, moltes mirades d'empresaris i treballadors del sector turístic i comercial estaven posades en la desitjada reobertura de la frontera amb França. Quan l'11 de maig es va iniciar el desconfinament que permetia als ciutadans francesos moure's a una distància de cent quilòmetres de casa, la part espanyola del Pertús, dins el terme municipal de la Jonquera, va viure una explosió de compradors àvids de tabac, alcohol i altres productes que a la població empordanesa troben molt més barats que en el seu país.



"Un cop d'aire fresc"

Aquest primer pas va ser "un cop d'aire fresc per als nostres interessos econòmics", segons va reconèixer aleshores el president de la Federació d'Hostaleria de Girona i empresari jonquerenc Antoni Escudero.

En els dies posteriors, tot l'Alt Empordà i la Costa Brava nord van començar a notar el degoteig de matrícules franceses a les seves carreteres. Arribaven els visitants del país veí que tenien segona residència i els qui, en situacions normals, venen sovint a la comarca fronterera per a gaudir d'unes hores o uns dies de lleure. L'empresariat turístic sabia que "el retorn del client francès és clau per a l'inici de la reactivació econòmica", en paraules de l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan. Tant és així, que quan el Teatre Museu Dalí de Figueres reobria les portes el passat 11 de juliol, després d'un llarg tancament sense precedents des de la seva inauguració del 1974, els primers visitants que van traspassar la porta van ser la família Dandres, vinguda expressament de Saint-Malo, la Bretanya francesa. "No ens ho podíem perdre, hem vingut expressament".

"Les declaracions de Jean Castex ens han fet molt de mal, perquè aquest juliol començava a anar bé, turísticament parlant i sense perdre de vista les circumstàncies que ens envolten. Estem fent grans esforços per a garantir la seguretat de tothom, hem fet les coses bé i els francesos que han vingut fins ara o que resideixen a Roses saben que és així", detalla l'alcaldessa Montse Mindan.



"Repercussions molt fortes"

L'economista francès Florian Vergés, descendent d'exiliats espanyols i amb residència a Empuriabrava, es posa "les mans al cap" en llegir les afirmacions del seu primer ministre: "conec bé l'economia empordanesa i la seva important dependència del client francès. El missatge que ha llançat és terrible i tindrà unes repercussions molt fortes en tot el sector turístic. Aquesta comarca, seguint els consells d'autoprotecció, no presenta cap perill". Florian Vergés destaca que "el més impactant que vaig poder veure a finals de juny és que la gent del país, majoritàriament, portava mascareta i els que no la duien eren els francesos que es passejaven per Roses o Castelló d'Empúries".

La parella formada per Jean i Annie Soulier, de Toulouse, coneix els consells del seu primer ministre. Estan allotjats a casa d'uns amics de Cadaqués i divendres havien anat fins a Figueres per conèixer la ciutat. No amaguen que "el missatge ens ha preocupat", al mateix temps que reconeixien "haver vist moltes mesures de seguretat en els comerços, per tot arreu ens hem de desinfectar les mans, hi ha pantalles de protecció en els taulells i tothom porta mascareta. Sembla un lloc segur, però...".



L'alcalde de Prada de Conflent

La primera autoritat jonquerenca, Sònia Martínez, va ser la primera a reaccionar divendres a la tarda. "Aquesta recomanació tindrà greus conseqüències per a l'economia de l'Alt Empordà i per a tota la demarcació de Girona. Estem fent grans esforços, però ja fa setmanes que vèiem que hi ha campanyes des de França per evitar que els seus ciutadans vinguin a comprar i a passar les vacances a casa nostra". Per la seva part, Montse Mindan destaca que "per a municipis com Roses, els clients francesos representen un 70 per cent dels ingressos turístics". Martínez recorda que Jean Castex és també l'alcalde de la veïna Prada de Conflent: "per això encara sap més greu que hagi dit el que ha dit, coneix bé la nostra comarca i sap les repercussions que ha generat".