Una voluntària ha aconseguit esterilitzar 420 gats de carrer a Roses en dos anys

"En dos anys d'intens treball, Heidi Amelynck De Kuyper ha esterilitzat 420 gats del carrer" Així ho explicaven des de l'entitat El Sendero de Lugh, on Heidi fa de voluntària. "No tenim paraules per expressar l'orgullosos que ens sentim que Heidi formi part del nostre equip".

Tot i l'elevat nombre d'esterilitzacions realitzades, Ismael Santos, responsable de l'entitat, explica que "són molts, però són pocs en comparació amb tots els que queden per fer".

Des del Sendero de Lugh expliquen que les esterilitzacions als gats s'han realitzat mitjançant donatius de particulars, i amb l'ajuda de Progat i Gos Ampuria, que han cedit les gàbies, i l'Associació Amics dels Animals de Roses, que han recolzat a la voluntària en les tasques de recollida."Un gran treball en equip entre diferents entitats amb un sol objectiu: ajudar els animals del carrer".

. "En una nit vaig arribar a capturar-ne onze".

Segons l'entitat, després de diverses reunions amb l'Ajuntament de Roses demanant la seva col·laboració, "seguim a l'espera d'una resposta que mostri el seu suport i compromís, real, en la cura i protecció de les colònies de gats del municipi".

L'Associació Amics dels Animals de Roses explicaven, ahir a través de les xarxes socials, que Heidi Amelynck havia recollit tres gats més de la zona del Teatre Municipal per a esterilitzar-los. Segons expliquen en la publicació, van rebre un avís que a la zona de l'aparcament s'hi estaven acumulant gran nombre de gats. Des de l'entitat recorden que " donar-los menjar no és la solució, s'han de cuidar també i avisar si estan malalts. La pena no els serveix als animals".