Sant Pere Pescador publica l'agenda d'activitats de l'agost

L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha publicat la seva agenda d'actes programats pel proper mes d'agost. Música, cinema a la fresca, mercats... son diverses les activitats que des de l'àrea de turisme de l'ajuntament s'han organitzat per aquest mes d'estiu. Destaca el XXXII Festival de Música, que començarà el dia 1 amb l'actuació de Tokaji Quartet, a les deu de la nit, a la plaça Catalunya del municipi.

Més d'una vintena d'activitats per fer en família, per descobrir l'entorn natural o mantenir la ment i el cos actiu. Totes pensades per fer complir les mesures de seguretat per evitar contagis del coronavirus: l'ús de la mascareta obligatori, higiene de mans, distàncies de seguretat i evitar aglomeracions.

Aquest és el calendari previst: