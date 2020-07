L'Escala preveu que a l'agost canviarà la tendència d'ocupació turística

Aquest mes de juliol, a l'Escala, hi ha «una molt bona ocupació turística els caps de setmana, però entre setmana la davallada de l'activitat és important», segons manifestava l'alcalde escalenc, Víctor Puga, en el xat amb lectors d'Emporda.info, dimecres passat. En vista al mes d'agost, però, les previsions apunten a un canvi cap amunt.

«Com era de preveure, molt de visitant del país que es desplaça en cotxe a la seva segona residència, o bé ve a passar el dia i no pernocta. Si no passa res, el turista del sud de França tindrà una presència important aquesta temporada, però veiem amb preocupació com turistes internacionals d'altres nacionalitats probablement no arribaran com en els darrers anys», continuava manifestant el batlle escalenc.

La regidora de Promoció Turística de l'Ajuntament de l'Escala, Marta Rodeja, qualifica «d'estables» les reserves que hi ha hagut a l'inici de l'estiu i posa l'ocupació entre un 50 i un 60%. En un cap de setmana, es va haver de desallotjar una platja, la de les Barques, perquè havia assolit el límit de gent. «La tendència canviarà al mes d'agost», assegura Marta Rodeja.

Paral·lelament, Puga va destacar, en el xat, que «la qualitat de les aigües a la primera platja d'Empúries, avui dia és excel·lent», mentre que, durant tot l'estiu, de forma periòdica, es fan mostrejos i, «fins ara, tots han sortit bé», afegeix. Ara, estan treballant, juntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consorci de la Costa Brava (CCB), per «resoldre definitivament el problema puntual amb el qual ens trobem i que pot ser a causa de diferents factors».

«Demanarem una actuació sostinguda a les platges d'Empúries», deixava clar l'alcalde escalenc, després dels problemes que han arrossegat en els últims mesos.