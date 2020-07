L'Ajuntament de Palau-Saverdera aporta 16.334,71 euros més a la llar d'infants

L'Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar ahir inicialment incrementar en 16.334,71 euros l'aportació de diners públics que fa viable el servei de la llar d'infants municipal. Aquests diners es trauran del romanent de tresoreria de l'any passat.

La decisió es va prendre en el ple, amb els vots a favor d'equip de govern i Junts per Palau i les abstencions dels dos regidors d'Alternativa x Tothom.

Els 16.334,71 euros que ara es destinaran a reequilibrar els comptes de l'empresa concessionària se sumen a l'increment de 4.346 euros que ja s'havia aprovat en el ple de 26 de març.

Aquell primer increment, que es va aprovar també amb els vots a favor de l'equip de govern de Gent de Palau-AM i Junts per Palau, va servir per compensar les quotes no pagades per les famílies durant els primers dies de l'estat d'alarma (segona quinzena de març i la primera d'abril).

La situació d'excepcionalitat es va anar prorrogant i la llar d'infants va romandre tancada més temps del que s'havia previst inicialment. El 14 de juliol, l'empresa concessionària va presentar a l'Ajuntament un nou balanç econòmic pel curs 2019-2020, que recull en la seva totalitat els efectes de la Covid-19 durant l'estat d'alarma, per un valor total de 20.680,71 euros.

D'aquesta manera, en el cas que l'aprovació inicial d'ahir esdevingui definitiva (expedient de modificació de crèdits 26/2020), l'aportació de diner públic prevista en el pressupost de l'Ajuntament d'aquest any per a la llar d'infants passa dels 76.893,72 euros als 97.574,43 euros.

Per fer front a aquesta despesa, l'Ajuntament compta poder rebre ajuda externa en forma de subvenció. Per finançar l'aportació del curs 2018-2019, l'Ajuntament va rebre una subvenció de 42.875,00 euros de la Diputació, però fins avui no hi ha hagut cap resolució similar pel que fa referència al curs 2019-2020.

Amb aquest acord s'ha donat compliment a la normativa actual, que obliga a compensar les empreses concessionàries de serveis públics pels efectes de la Covid-19 i és per aquesta raó que l'equip de govern va portar la proposta al ple.

En el mateix ple d'ahir es van aprovar les dues festes locals pel 2021, que seran l'1 de febrer i el 30 d'agost.