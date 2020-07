La Junta de Seguretat de Castelló detecta un augment de la violència de gènere

La Junta Local de Seguretat de Castelló d'Empúries, celebrada ahir dijous 23, va fer balanç del darrer any 2019 i del primer semestre del 2020, marcat per la pandèmia de la Covid-19. El període d'estat d'alarma ha fet que s'hagi accentuat la violència de gènere així com també les baralles familiars a causa sobretot del confinament. El robatori amb força ha estat un dels delictes que més ha augmentat i per tant, la Junta va aprofundir en la necessitat de concentrar esforços per tal que disminueixi aquest tipus de delictes que no s'han aturat durant l'estat d'alarma.

Continuen mancant eines legislatives més contundents fet que dificulta la feina als cossos policials que han d'actuar amb més prevenció i comptar amb la col·laboració ciutadana. Les ocupacions il·legals van ser una altra de les problemàtiques tractades a fons.

Pel que fa al trànsit de fora el nucli urbà, cal destacar que s'han reduït els accidents en un 23% essent el xoc amb animals la principal causa d'accident. La carretera del terme municipal més afectada ha estat la comarcal 260. A l' interior dels nuclis urbans hi ha hagut 177 accidents 75 menys que l'any anterior.

Un altre dels temes que es van tractar a la Junta van ser els temporals i aiguats d'aquest darrer any. No hi van haver grans afectacions en general però cal destacar els desperfectes que va causar el temporal Glòria pels quals s'han demanat subvencions que ajudin a refer els indrets més afectats.

Per últim, la violència de gènere entre els adolescents va ser també molt present entre les problemàtiques emergents. S'ha detectat que hi ha una visió esbiaixada i preocupant de la violència masclista en aquesta franja d'edat per tant, és necessari treballar en profunditat aquest tema amb formació i xerrades per evitar que no suposi un problema de cara al futur.

La Junta Local de Seguretat, presidida per l'alcalde Salvi Güell, va comptar amb l'assistència d'Albert Ballesta, director dels Serveis Territorials d'Interior de la Generalitat de Catalunya a Girona i diversos membres dels cossos i forces de seguretat: Mossos d'Esquadra, Mossos d'Esquadra de Trànsit, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers de la Generalitat, Policia Local i Protecció Civil.

Pel que fa a les actuacions dels diferents cossos de seguretat, la Policia Local ha realitzat el 22% de la totalitat de detencions que s'han fet al municipi. Durant l'estat d'alarma ha portat a terme un total de 586 serveis dels quals 145 van ser aixecament d'actes per infraccions.

El cos de Bombers de la Generalitat va presentar també un resum d'actuacions del darrer any i aquest primer semestre. L'extinció d'incendis ha estat una de les problemàtiques que ha requerit més actuacions, per aquest motiu estan treballant en un pla d'actuació a diferents indrets del municipi.



Junta Local de Seguretat

A la Junta Local de Seguretat es debat l'estat de la seguretat ciutadana del municipi, es posen en comú les problemàtiques i s'acorden estratègies per millorar la coordinació dels diferents cossos de seguretat amb l'objectiu de ser més eficients.

Cal destacar la bona coordinació existent entre els diferents cossos de seguretat sobretot entre Policia Local i Mossos d'Esquadra. Aquesta Junta de Seguretat estava previst portar-la a terme el mes de març però va haver de ser ajornada a causa de l'estat d'alarma.