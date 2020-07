Figueres diagnostica dotze casos diaris de mitjana

Els centres d'atenció primària de Figueres han diagnosticat dotze casos de coronavirus de mitjana aquest mes de juliol. Més enllà dels brots que afecten el municipi, el nombre de casos que es diagnostiquen diàriament es manté «en xifres similars» a les de la pandèmia, segons explica la directora de l'equip d'atenció primària de Figueres, Maria Carillo.

Durant els tres mesos de confinament, els centres que integren l'Equip d'Atenció Primària (EAP) del municipi van diagnosticar uns 300 casos de Covid-19. Ara, el volum de les proves PCR que es realitzen cada dia ha pujat, ja que durant els primers mesos de la pandèmia l'atenció primària no en podia fer. Carrillo indica que en un dia se superen fàcilment el centenar de visites relacionades amb simptomatologia Covid-19 als CAPs del municipi. Abans-d'ahir, se'n van fer 156. De resultes de les visites, es van realitzar 72 PCR que es van enviar al laboratori.

«Els últims deu dies les visites covid han augmentat molt, però la proporció de positivitat és d'un 17 o 18%», comenta la directora. És la mateixa proporció que la que hi havia mesos enrere, tot i que ara els centres en fan moltes més. L'EAP de Figueres va començar a fer-ne a partir del mes de maig, i l'augment de la demanda ha obligat el centre a reestructurar-se i a reforçar el personal que realitza les proves. A més, a finals de setmana també s'incorporaran quatre gestors covid amb perfil administratiu que faran tasques de rastreig dels contactes.

Els centres han mantingut des de l'inici de la pandèmia dos grans circuits: pacients covid i no covid: «Amb la baixada dels casos havíem aconseguit recuperar molta assistència habitual a pacients crònics, però ara hem hagut de deixar de fer algunes tècniques», explica Carrillo. Tot i que puntualitza que segueixen atenent a tots els pacients, la directora admet que l'assistència no té els «nivells desitjats», un fet que durant l'estiu ja sol ser habitual, però que amb la situació de pandèmia s'ha accentuat. Les previsions d'un rebrot a la tardor en tenen part de culpa: «Tenim molts professionals de vacances perquè se'ls va demanar que les fessin durant l'estiu, i ara s'ha augmentat la càrrega de visites que no són covid», remarca. I és que deixant de banda el virus, l'EAP de Figueres pot assolir fàcilment entre 400 i 500 visites diàries. «Tenim els dos circuits en marxa, però els casos fora covid impliquen més càrrega de feina», remarca.

La situació actual ha afavorit molt la consulta telefònica, i molts usuaris no saben si ja poden acudir presencialment als ambulatoris. «És important que els pacients sàpiguen que tenim els CAPs oberts a tothom però amb les mesures de seguretat pertinents i amb un cribatge previ a l'entrada», detalla. La reducció de la presencialitat, però, ha afavorit que molts contactes siguin telefònics, i que a partir d'aquí es fixi la cita presencial.

El municipi ha xifrat 114 casos des de l'inici del mes. Sobre l'augment dels casos al municipi, Carrillo és positiva: «El 85% dels casos tenen una simptomatologia lleu, i veiem que gran part és negatiu o asimptomàtic», sosté. Amb tot, alerta que el més important és que la població vulnerable estigui protegida i que el virus no entri a les residències.

Ara, l'EAP ha iniciat un estudi amb positius que durant la primera onada van ser diagnosticats sense prova per saber si tenen immunitat.