Dos nous brots a Figueres i un a Lloret eleven el total a 16 i sumen 83 casos a Girona

Els brots a la Regió Sanitària de Girona ja s'eleven a setze –tres més que dilluns– i han afectat un total de 83 persones –tretze més– segons va confirmar ahir el Departament de Salut a aquest diari. Figueres continua sent el focus principal de contagi, ja que suma dos brots més i el total ja s'eleva a vuit. D'altra banda, Vilafant continua tenint un brot actiu i n'hi ha un altre a la mateixa comarca que Salut no ha concretat. D'aquesta manera, l'Alt Empordà ja acumula un total de deu brots, que representa més de la meitat dels setze brots actius que hi ha a la Regió Sanitària de Girona.

La segona comarca més afectada pels brots és la Garrotxa, que compta amb tres brots i la tercera és la Selva, on n'hi ha dos. Ahir se'n va confirmar un de nou a Lloret de Mar. Segons va informar l'Ajuntament de Lloret de Mar a Nova Ràdio Lloret, la setmana del 6 al 12 de juliol hi va haver vuit casos, que responen a un brot familiar controlat, on tots els membres estan confinats i bé de salut; i la setmana del 13 al 19 de juliol es van registrar quatre casos nous. En cap d'aquests casos no ha fet falta l'ingrés hospitalari. És per això que el consistori va fer una crida a la tranquil·litat i va alertar que «no s'ha de fer cas als rumors que corren aquests dies pel municipi i, sobretot, per les xarxes socials». I és que segons el Govern municipal, la situació pel que fa als contagis de coronavirus al municipi està del tot controlada.

El Departament també va reiterar que tots els brots estan controlats, ja que cap supera els sis casos relacionats. Finalment, el darrer brot actiu està situat al Ripollès. El Gironès, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany continuen sent les úniques comarques de la Regió Sanitària de Girona sense cap brot detectat per Salut.



Baixen els casos a Girona

Després de dies de forts repunts, el contagi per coronavirus ha baixat a Girona, segons va informar ahir el Departament de Salut. De fet, ahir es van notificar 25 nous casos, gairebé la meitat que dimarts, quan se'n van registrar 46. Dels nous casos, un s'ha detectat a Figueres, municipi on hi ha brots actius. La bona notícia és que Vilafant, que també té un brot, no n'ha sumat cap de nou. D'altra banda, no hi va haver cap nova mort i es va donar una nova alta hospitalària.



Situació a Catalunya

Ahir Catalunya va sumar 353 nous positius per covid-19, això situa la xifra global de positius en 84.942. Dels casos nous, 125 són a la Regió Sanitària de Barcelona ciutat, 93 a la Regió Metropolitana Sud, 51 a la Metropolitana Nord, i 33 a Lleida. Pel que fa a les morts, les funeràries en van reportar vuit més i la xifra total és de 12.652. Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat 75 casos corresponents al 21 de juliol, 316 al 20 de juliol, 360 al 19 de juliol, 552 al 18 de juliol i 1.018 al 17 de juliol. Cal tenir present que encara que el nombre de positius diaris vagi disminuint no vol dir que el contagi vagi a la baixa, el nombre definitiu dependrà de les actualitzacions.



Setanta brots a Lleida

D'altra banda, les darreres dades publicades per Salut confirmen que la Regió Sanitària de Lleida ja suma setanta brots i quaranta d'aquests estan ubicats a la comarca del Segrià. Malgrat que el creixement de positius continua a la baixa respecte a les primeres setmanes de juliol, els hospitals lleidatans ja tenen 169 persones ingressades pel virus. De fet, l'hotel Ibis de Torrefarrera se suma a partir d'avui als dispositius que hi ha a la comarca del Segrià per acollir positius de covid-19 i persones que han tingut contactes amb el virus i no poden fer l'aïllament a domicili.