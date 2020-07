Els comerciants de Roses surten al carrer contra el top manta

L'Associació de Comerciants de Santa Margarida ha convocat a partir d'avui i cada dijous una protesta al passeig contra la presència dels top manta i aquest any agreujada per la preocupació per la falta de mesures que prenen contra la Covid-19. Alerten que ja són uns 150 cada vespre i que la majoria no porten ni mascaretes. Demanen alguna actuació al govern.

La situació del top manta es repeteix cada any. El govern ha intentat infinitat de mesures per reduir-ne la presència des de l'àmbit local i buscant la complicitat de les administracions superiors, que són les que tenen les competències per canviar les lleis.

Però el comerç entén que no és suficient i després de posar mesures sobre la taula que no han estat ateses han decidit de nou protestar.

El president de l'Associació, Ricardo Moraes, posa de manifest que van demanar mesures de mobilitat, el tancament d'alguns carrers propers al passeig per diversificar els vianants. Això afavoria el comerç de segona línia i evitava aglomeracions.

Després que no hagi estat atesa la petició i veient que els manters no compleixen amb les mesures de seguretat contra la Covid-19, han decidit protestar cada dijous perquè es prenguin mesures.

La primera protesta s'espera que sigui avui entre set i nou del vespre al passeig, a l'altura de l'hotel Montecarlo.

Des del govern local ja van informar aquest cap de setmana de les noves mesures d'aquest any com la presència d'una unitat policial per coordinar les tasques contra els manters. Però no s'espera cap mesura específica pel Covid-19. La mateixa activitat és il·legal.

El comerç de Santa Margarida xifra l'ocupació entre setmana en un 30%, molt per sota d'altres estius a conseqüència de la crisi sanitària. Moraes creu que «és un desastre, molts negocis acabaran tancant». Per això reclamen la implicació de l'administració per intentar trobar sortides.