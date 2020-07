Ja fa vuit anys del foc que va arrasar més de 14.000 hectàrees i 4 vides

Més de 14.000 Hectàrees cremades; quatre persones mortes; camps de bestiar arrasats; gairebé una quinzena de municipis afectats; i centenars de persones confinades. El 22 de juliol de 2012 quedarà gravat a la memòria dels altempordanesos per sempre.





Fa 8 anys a aquesta hora estava entre la Jonquera i Capmany al capdavant de les @ADFAltEmp, treballàvem en el 1r dels incendis d'aquells dies que van cremar 14.000 ha, provocant 4 morts a més de nombrosos danys a 18 municipis de la nostra comarca. #focEmpordà #contrafocEmpordà pic.twitter.com/nOJYSzUJ98 — Josep Maria Cervera?? (@Josepmcervera) July 22, 2020

Va ser acabat de dinar que vam començar a veure el fum. Sortir per anar a veure bé d'on venia i trobar-nos gent avisant que pujava. El foc venia cap a #Llers. I tant si hi va arribar... #FocEmpordà #Empordà #Incendis2012 https://t.co/bKLkHlwW40 — Sònia Pau Cortada (@Soniapauc) July 22, 2020

Avui,, es recorda a les xarxes socials ambPoc abans de la una del migdia d'aquell 22 de juliol, s'iniciava un incendi camí del Portús, a. A les set de la tarda del mateix dia, va començar un altre foc a. En aquest cas es va poder frenar amb control però el de la Jonquera es va expandir milers d'hectàrees , afectant desenes de persones que es van haver de confinar , en aquesta ocasió per un, que va trigar dies a donar-se per extingit.Centenars d'unitats de, de la, de voluntaris de les, dels, de lai de laUn altre centenar de tècnics i voluntaris de lai sanitaris deltreballaven també a la zona per atendre les persones afectades i assistir als quals estan en primera línia de foc.Alt'ho vam explicar així