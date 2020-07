La Piscina de Roses recapta 885 euros per l'Esclerosis Múltiple amb el 'Mulla't'

La campanya solidària Mulla't per l'Esclerosi Múltiple ha recaptat a Roses un total de 885 euros, xifra lleugerament superior a l'assolida l'any passat, tot i les condicions especials en què s'ha hagut de celebrar enguany la campanya per adaptar-la a les mesures anticovid.

El passat dilluns 13 de juliol, la Piscina de Roses va acollir al llarg de tot el dia aquesta jornada solidària, al llarg de la qual, tot i no poder-se fer un ús lliure de la instal·lació ni organitzar-se els jocs recreatius d'edicions anteriors, es van poder adquirir entrades per nedar per l'esclerosi. A més, durant durant tota la setmana, la piscina ha tingut a disposició del públic el material de marxandatge del Mulla't (samarretes, tovalloles, gorres,...) i es podien també fer donatius.

Finalment, es va assolir una recaptació de 885 euros, import lleugerament superior al recaptat l'any 2019, fet que representa un important mèrit ateses les actuals condicions. El recaptat es destinarà a la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), impulsora d'aquesta campanya de sensibilització.