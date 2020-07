L'AHAE es reuneix amb l'Ajuntament de Figueres per conèixer l'impacte de la pandèmia

L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà (AHAE) ha organitzat avui una trobada online amb representants del govern de Figueres. Concretament, amb l'alcaldessa, Agnès Lladó, el segon tinent d'alcalde i regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria, Jesús Quiroga, i el regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez. L'objectiu era conèixer de primera mà quina és la situació real a la ciutat en relació a la pandèmia. A la reunió han assitit també representants de l'Associació d'Hotels Figueres i de Comerç Figueres Associació.

Els empresaris han expresat la seva preocupació i angoixa per les informacions confuses que estan circulants els últimes dies sobre l'impacte de la Covid-19 a la ciutat i les mesures adoptades per controlar la seva evolució. Segons han dit, aquestes informacions no ajuden al sector que està en plena temporada turística i han reclamat mesures per reconduir la situació. Els empresaris han demanat que els missatges que es donen a la població i als visitants siguin més clars i concrets per tal de no contribuir a la desinformació i han sol·licitat que l'Ajuntament així ho traslladi al Procicat i a les autoritats competents. L'Ajuntament comparteix aquesta demanda i així ho traslladarà.

També han demanat a l'Ajuntament que s'impulsi una campanya de difusió a través de tots els canals de comunicació per explicar, d'una banda, als ciutadans i als visitants que els establiments de la ciutat estan preparats i amb totes les mesures d'higiene i seguretat necessàries així com els equipaments turístics de primer nivell com el Museu Dalí. I per altra banda, per conscienciar i sensibilitzar de la necessitat de complir les mesures establertes per les autoritats sanitàries com ara mantenir la distància social, dur mascaretes i rentar-se sovint les mans per tal de poder anar avançant en el control de la pandèmia.

Durant la reunió, els empresaris s'han posat a disposició de l'Ajuntament per col·laborar i treballar en la mateixa línia i per sumar esforços en el control de la pandèmia. En aquest sentit s'ha acordat dur a terme reunions periòdiques per anar fent un seguiment de la situació. S'ha previst una propera trobada a curt termini per avaluar les dades del Procicat i, en funció de l'evolució de la pandèmia, decidir actuacions per reconduir la situació.

Les tres entitats representen més de 500 empreses que generen més de 7.000 llocs de treball.