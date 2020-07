La Guàrdia Urbana de Figueres ha sancionat un centenar de persones per no dur mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres va afegir nou sancions més durant la jornada d'ahir a persones que no duien la mascareta, norma d'obligat compliment a tot el territori des de principis de juliol.



Després d'aplicar a la ciutat les mesures acordades pel Procicat, la Guàrdia Urbana calcula que ha interposat unes 101 sancions, més de la meitat (56) durant el cap de setmana.





Durant el dia d'ahir, es van sancionar 9 persones per no dur mascareta. ??



Recorda que l'ús de mascareta és obligatori i imprescindible per prevenir contagis