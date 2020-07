Figueres torna a anul·lar el mercat de la roba durant 15 dies

Un informe de la Guàrdia Urbana considera que no es poden evitar aglomeracions.

Les mesures aprovades pel Procicat per prevenir els contagis de la Covid-19, comporta que l'Ajuntament de Figueres suspengui el mercat de la roba durant els propers 15 dies, afectant al de demà dijous 23 i al del dijous 30 de juliol.

Aquesta mesura es pren també amb un informe de la Guàrdia Urbana que argumenta que la ubicació del mercat de la roba no permet garantir les distàncies de seguretat i evitar les aglomeracions de les persones. Per altra banda, el mercat de la roba no es considera servei essencial.

Si els propers dies les mesures del Procicat s'alleugeren, aquest es podria reemprendre.

Pel que fa al mercat de la fruita i verdura dels dimarts i dijous es manté amb les mesures de seguretat exigides.