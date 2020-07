Martí Sans: «Vull fer un grup de treball amb els pobles francesos amb qui estem agermanats»

Nascut a Biure (1946), Sans va entrar en política als inicis de l'era democràtica com a regidor als ajuntaments de Peralada i Figueres. També va estar a la Diputació de Girona, Consell Comarcal i Parlament, i fou director general de Pesca de la Generalitat.

Fa cinc anys, el socialista Martí Sans va agafar l'alcaldia de Biure d'Empordà, el seu poble. El 2019 va renovar el càrrec.

- Ha afectat, la Covid-19, a Biure?

- Ha afectat com a tot arreu. La gent s'ha hagut de confinar, sortint menys de casa i alguns no han pogut anar a treballar. Realment, sí que ha afectat, però fa la sensació que, en un poble petit, se supera millor que en una ciutat. Sortir és més fàcil, hi ha menys aglomeracions, però ens ha afectat. Ara estem preocupats, perquè no hem d'abaixar la guàrdia i estem pensant a comprar mascaretes per donar-les bé de preu a la gent que en vulgui. Hem d'estar atents i complir amb les mascaretes. Condiciona molt.

- De quina manera ha influït, això, en la gestió municipal?

- L'administració, pràcticament, s'ha aturat. Havíem començat engegant el que, per a nosaltres, és un dels projectes estel·lars del mandat, que era posar plaques fotovoltaiques per generar llum. Tenim un camp a davant del cementiri i, si ens diuen que ho podem fer allà, ho farem. Em preocupa, perquè seran vulnerables. La idea és vendre la llum i, amb l'import, descomptaríem el preu dels rebuts de la gent del poble o alguna altra fórmula. L'objectiu és rebaixar el cost de la llum a la gent. Amb la depuradora, ja tenim el projecte fet i, ara, hem de parlar amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). La depuradora ve de l'anterior mandat, però les plaques fotovoltaiques ja són d'aquest.

- Què pretenen, amb això?

- Això ens farà un poble sostenible. A més, tenim un projecte per canviar totes les canonades de l'aigua. El PUOiSC ens ha donat totes les subvencions que li havíem demanat. Una era per a això i l'altra, per posar un ascensor per accedir a la Casa de la vila, ja que tenim la gent gran i aquestes escales són una mica feixugues. Això ens permetrà fer un mandat important. Estic animat, perquè veig que aquestes coses es poden començar a concretar. La meva il·lusió és que, quan jo ja no sigui alcalde, la imatge sigui diferent de quan vaig arribar, en el sentit positiu de la paraula. Nosaltres tenim visió de poble i idea de per on han d'anar les coses.

- Què hi troba a faltar, a Biure?

- No es veu bé la televisió, al poble, i això és un calvari. Hi ha gent que està emprenyada. Hem fet tot el que hem pogut, posant un repetidor nou, però encara no acaba de funcionar. Ara, ens diuen que és un cable de tensió, que està obsolet i fa que no es vegi. Que internet no acabi de funcionar i no es vegi bé la televisió és molt negatiu per al poble. Això ho solucionarem, perquè, ara, Telefónica ens posarà la fibra òptica, que pot resoldre moltes coses. Si no, estem disposats a posar wifi a tot el poble. Si aconsegueixes això, aportes benestar a la gent i augmentes el valor bàsic al poble.

- Abans del confinament, tenien aprovada la renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable del carrer Nou. Hi han pogut treballar?

- Hem tingut un petit contratemps amb l'obertura de pliques, perquè la secretària, amb bon criteri, va tenir problemes i ara ho tornarà a fer. Tenim 80.000 euros a la caixa, però aquesta seria la prova del que volem fer a tot el poble. Valdrà més diners, perquè el poble és molt llarg i caldran molts metres de canonada i obertura de rases. El tràmit administratiu permetrà començar ara a l'empresa que surti guanyadora.

- Com es plantegen els pròxims tres anys?

- La meva idea és crear un grup de treball amb els pobles amb els quals estem agermanats –el Voló, Montesquieu i Torrelles–, tot i que ells hi estan d'acord, els costa fer el pas endavant. S'hauria de crear un grup d'opinió local, en aquests municipis, i opinar de tot. Si ho fan municipis de l'Estat espanyol i de França, té més valor que si ho fan municipis d'aquí sols o de França sols. La reacció política de França no és igual que la d'aquí. Però, la bona disposició hi és. Aquests pobles podríem fer unes taules de reflexió i extreure'n idees per avançar. En aquests tres anys, hem de deixar un fil conductor que algú pugui continuar, perquè no ho haurem fet tot, nosaltres.

- Quines són les mancances que té el seu municipi?

- Les coses que més em preocupen són no poder tenir una bona connexió a internet o no veure bé la televisió. Tenim un poble tranquil, on no hi ha problemes de seguretat. Ara, però, posarem càmeres, cosa que ja dúiem en el programa electoral, per controlar els cotxes que passen. Tenim el pressupost –costaria 250 euros cada mes– i ho aprovarem en el pròxim ple. Hem de demanar permís a Interior, prèviament. Hi ha hagut alguna època de robatoris puntuals, però no sovintegen. Les càmeres, les posarem en llocs estratègics del municipi, com la plaça, la deixalleria, l'entrada o sortida del poble. Són càmeres amb les quals tu pots comprovar què ha passat allà. Són idees que ajuden a millorar la sensació de seguretat d'un poble.