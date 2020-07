La partida d'hores extres de la policia local de Roses s'amplia

La policia local de Roses ha hagut de treballar de valent els primers mesos de l'any, i augmentar el còmput d'hores extres. A més de les cites previstes, com el carnaval, enguany han hagut de fer front al temporal Gloria, la pandèmia de la Covid i ara, com cada estiu, han d'actuar amb el problema del top manta. «Pràcticament no han tingut vacances», lamenta Joan Plana, regidor de Seguretat Ciutadana del municipi rosinc.

En aquest sentit, el regidor ha explicat que «s'ha aprovat un augment del 50% de la partida d'hores extres» i s'han pogut contractar set agents interins de reforç. A més, segons Plana, els dispositius policials derivats de celebracions i actes seran menors, ja que «la pròpia normativa restringeix el tipus i la forma dels actes permesos». D'altra banda, la policia local, com la resta dels treballadors de l'ajuntament, podran disposar dels dies de vacances d'aquest any «fins al final del primer trimestre del 2012».

Pel que fa a la problemàtica recurrent del top manta, el regidor apunta que enguany, «per sort», el nombre de manters és més baix. En aquestes dates ha sigut habitual trobar al voltant de dos-cents manters al passeig Marítim de Santa Margarida. Enguany aquesta xifra ha baixat, i se situa al voltant de la quarantena. «Aquest nombre ens permet fer actuacions en el mateix passeig i controlar millor el fenomen».

Encara que el nombre de manters sigui inferior al dels altres anys per la situació contextual, el regidor de Seguretat Ciutadana apunta que «és possible que en algun moment hi hagi un augment del nombre de venedors».

Durant les darreres setmanes, els empresaris rosincs han alertat de «la manca de mesures preventives i incompliment de la normativa» derivada de la Covid per part dels manters, entre altres queixes, destacaven que no portaven mascareta per atendre els clients.

Plana manifesta que «l'Ajuntament de Roses inverteix absolutament tots els recursos disponibles, estiu rere estiu, per fer front al top manta, malgrat que la situació actual sigui d'urgència, no hi ha més capacitat de resposta, estem al màxim».

Per això, des del consistori, reivindiquen que «les administracions, que tenen marge per implicar-se molt més, ho facin» i lamenta que «les pressions sempre siguin cap a l'Ajuntament». Per a Plana, es tracta d'un problema social, i «cal anar a l'arrel del problema, la regulació d'estrangeria i del mercat laboral, que són competència de l'Estat».

El regidor manifesta que «l'actuació policial que podem coordinar ara és una gestió a curt termini, no és la solució», i per aquest motiu assenyala la responsabilitat de la Generalitat «en concret, els Mossos d'Esquadra, al meu entendre, que tenen competències en l'assumpte, poden tenir una implicació més gran en la resolució del problema».