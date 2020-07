Les misses a Figueres també queden suspeses

Davant les restriccions aplicades a Figueres per l'augment de casos de coronavirus, l'Ajuntament ha decidit "per seguretat sanitària i jurídica" suspendre també les misses i limitar les celebracions religioses. Així ho ha fet saber el rector de les parròquies de Figueres i arxipreste de l'Alt Empordà Interior, Mossèn Miquel Àngel Ferrés, a aquest Setmanari.

Així doncs, des d'avui, i per un període de 15 dies, no es faran misses a la ciutat i els batejos i altres cerimònies religioses seran limitades a un màxim de deu persones. Pel Mossèn Ferrés, "és dur, però és el que toca". Si el 5 d'agost no han baixat les restriccions, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, es reunirà amb el PROCICAT per analitzar la situació.

La decisió es pren perquè l'augment de contagis per Covid s'han produït sobretot en trobades familiars i aglomeracions de gent.