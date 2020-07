Més d'un terç dels nous contagis de Girona tenen lloc a Figueres i Vilafant

El 34,6% dels nous positius que s'han registrat en les darreres 24 hores a les comarques gironines s'han localitzat als municipis de Figueres i Vilafant. Les dues localitats alt-empordaneses pateixen restriccions per part de la Generalitat per tractar de controlar els nous brots de Covid-19. A la capital de l'Alt Empordà s'hi van detectar 8 noves persones infectades i ja arriben a un total de 287 des que va començar la pandèmia, mentre que a Vilafant es va registrar un nou cas, que suma un total de 38.

Els diversos centres hospitalaris i sociosanitaris de la Fundació Salut Empordà tenen actualment 5 persones ingressades, i 3 professionals han donat positiu. Per això i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, la Fundació va informar que el centre sociosanitari Bernat Jaume tanca l'accés a les visites durant els propers 15 dies. Hi haurà excepcions a les mesures, com en el cas dels pacients en situació de final de vida o en altres circumstànces que comptin amb l'autorització del metge responsable. A més, durant el mateix període de temps l'Hospital de Dia del Bernat Jaume tancarà la seva activitat.

Tot i el ritme d'augment de casos que Figures i Vilafant han registrat en les darreres setmanes, no s'ha hagut de lamentar cap nova víctima mortal de Covid, ja que la darrera defunció a Figueres va tenir lloc el 31 de març i, a Vilafant, el 18 d'abril.



Baixen els contagis a Girona

Al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, el ritme de transmissió del virus s'ha alentit, i ahir es van registrar 26 nous casos, 13 menys que el dia anterior. A finals de la setmana passada s'havien registrat més de 70 casos durant tres dies seguits, xifres que en les dues darreres jornades han anat a la baixa. En total, Girona suma 7.719 casos des de l'inici de la pandèmia. Ara mateix, hi ha 16 persones ingressades a hospitals gironins, 5 de les quals es troben en estat greu. Cap dels nous contagis ha tingut incidència a les residències gironines, que se segueixen mantenint amb un total de 1.706 casos des que va començar la pandèmia.

Pel que fa a morts, les xifres es mantenen en 819, igual que el 7 de juliol, quan es va registrar l'última defunció a la demarcació.