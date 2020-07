Junts per Figueres considera que la decisió del Procicat arriba "tard" i "malament"

Junts per Figueres (JxF), el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Figueres, ha emès un comunicat opinant sobre les noves mesures anunciades diumenge pel Procicat a Figueres i Vilafant.

El grup exigeix al govern municipal i al Departament de Salut una explicació "oficial i transparent" sobre perquè el passat dimecres 15 de juliol van informar que a la ciutat no hi havia cap rebrot de coronavirus i que la situació estava controlada. Una informació que consideren "totalment falsa" basant-se en l'anàlisi de les dades del mateix Departament de Salut "on es pot comprovar que el dimarts 14 de juliol -el dia abans d'aquesta comunicació- va ser el dia que ja es van detectar més positius a la ciutat, amb 26 casos en només 24 hores, i que l'existència de rebrots ja era una evidència des de, com a mínim, el 9 de juliol", informen al comunicat.

En aquest sentit, consideren que la resolució adoptada pel Procicat "no està adaptada a la realitat de la ciutat ni de la comarca de l'Alt Empordà" i que "no només es reacciona tard, sinó malament".

Per una altra part, assenyalen al govern local com a responsable perquè "no s'hagi tingut cap capacitat d'influència en les resolucions" i que " i que la resposta hagi estat l'acceptació submisa d'unes mesures que danyen notablement el teixit econòmic, comercial i associatiu de la ciutat". A més, veuen "incomprensible" que l'alcaldessa Agnès Lladó i la resta del govern "triguessin més de 24 hores en comparèixer públicament des que es va anunciar la nova situació, diumenge a mig matí".

Per tot això, reclamen que el govern del quadripartit assumeixi la seva responsabilitat de liderar la ciutat, ja que, creuen, "s'ha perdut el control". JxF veu que "no té cap sentit" que s'obligui a tancar els locals d'oci nocturn; gimnasos i centres esportius; se suspengui tota la seva activitat cultural i lúdica; o precintar les zones de jocs infantils del parcs.

En definitiva, JxF exigeix que "des de Figueres es lideri de forma conjunta amb la Generalitat una estratègia d'àmbit comarcal que posi ordre a tot el desordre que han estat capaços de generar en només 48 hores".