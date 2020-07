Cs demana ajudes directes per a activitats econòmiques i culturals de Figueres i Vilafant

El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) per Girona i portaveu del partit liberal a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una proposta de resolució parlamentària per a crear una línia d'ajudes directes per a aquelles activitats econòmiques i culturals de Figueres i Vilafant que han vist prohibida o restringida la seva activitat a causa de la resolució del Govern que adopta mesures especials per a frenar els rebrots de Covid-19. "Algunes de les prohibicions o restriccions plantejades poden tenir un impacte irreversible sobre moltes d'aquestes activitats i és per això que hem de crear una línia d'ajudes directes", ha explicat Amelló.

La proposta del diputat i regidor també pretén la creació d'una línia de finançament extraordinari i urgent per als Ajuntaments de Figueres i Vilafant "perquè tingui capacitat de dur a terme les mesures necessàries que assegurin les mesures socials i sanitàries que corresponguin i el manteniment de l'activitat econòmica". Amelló ha lamentat la falta de planificació del Govern a l'hora de decretar les resolucions per a frenar els focus de rebrot de Covid-19 i que estan provocant "un fort impacte en l'economia i entre la població".

Amelló ha indicat que l'Administració ha de treballar precisament perquè les mesures que prengui "tinguin el menor impacte possible per a l'economia i la població", per aquesta raó ha urgit l'activació de les mesures compensatòries proposades anteriorment a fi que les activitats econòmiques i culturals afectades per la resolució de la Generalitat puguin sobreposar-se, i també ha reclamat suport logístic, econòmic i financer als Ajuntaments. "Estem davant d'un escenari de molta inseguretat en el qual molts treballadors i petits empresaris no saben si podran acollir-se a les ajudes activades durant l'Estat d'alarma i a Figueres i Vilafant no ens podem permetre que tanquin comerços", ha exposat.