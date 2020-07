Castelló d'Empúries renova el mobiliari urbà

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries està renovant i afegint mobiliari urbà en diferents zones del municipi: aparcaments per a bicicletes, bancs i taules de ping-pong. Aquests darrers dies s'estan renovant els aparcaments de bicicletes ja existents i s'aprofita també per posar-ne de nous per tal d'afavorir i facilitar l'ús de la bicicleta.

Una altra de les novetats pel que fa al mobiliari urbà, son dues taules de ping-pong que s'han instal·lat a la urbanització Hort d'en Negre i al Centre Emprèn, a Empuriabrava. Per últim, també s'han col·locat bancs en diverses zones de Castelló i Empuriabrava.