Roses crea una unitat de la Policia Local per coordinar operatius del top manta

La lluita contra el top manta centra cada estiu part de l'activitat policial de Roses. La problemàtica preocupa al govern local, que fa anys que intenta controlar el fenomen i enguany ha creat una subdivisió policial especialitzada en el control dels venedors ambulants. La mesura se suma als dispositius que la Policia Local fa tant a dins com a fora del passeig amb l'objectiu d'optimitzar els comissos i reduir el benefici econòmic del top manta.

Segons ha explicat el regidor de Seguretat de Roses, Joan Plana, l'Ajuntament ha posat en funcionament un grup integrat, ara per ara, per dos agents, un dels quals és interí, que s'encarrega de coordinar i controlar tots els dispositius relacionats amb el top manta. Amb aquest nou mètode s'espera optimitzar recursos i fer un millor seguiment dels operatius, segons ha explicat Plana.

Aquest grup té el suport «de la resta de companys», diu Plana, que són els que s'encarreguen d'executar els operatius, mentre que la secció especialitzada se centra en el seguiment. «És la manera de perfilar millor totes les actuacions que fem», insisteix el regidor de Seguretat.

La Policia Local segueix aquesta temporada turística amb l'estratègia estrenada l'any passat i que va permetre elevar a 18.881 els productes requisats, quatre vegades més que l'any anterior.

El canvi d'estratègia policial es va centrar en la intensificació de la retirada de material amb controls abans que arribessin al passeig de Santa Margarida, el punt on es concentra la venda ambulant. D'aquesta manera també es volien evitar episodis de tensió amb el passeig ple de vianants.

Enguany, es manté aquesta metodologia, que s'ha combinat amb operatius al passeig marítim durant el mes de juny, quan el baix nombre de turistes ho permetia. Plana recorda que el top manta no es resoldrà només amb pressió policial i recorda que és un tema social que es produeix per l'existència de «bosses de pobres extrema i gent que viu absolutament al marge del sistema» i recorda que les competències en estrangeria són de l'Estat.



Més agents

A mitjans de juny es va celebrar una Junta Local de Seguretat en què hi va assistir el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, amb representants dels Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. «A curt termini, la Generalitat i Mossos hauríem de fer un pas endavant», considera Joan Plana, i demana un reforç dels agents de Mossos al municipi. «Com més agents tinguem, amb més seguretat podrem actuar i més material podrem comissar», subratlla. Plana vol que la col·laboració «se sostingui en el temps» per actuar de manera «més segura i eficient».

D'altra banda, els comerciants de Santa Margarida han reclamat a l'Ajuntament que faci complir les mesures sanitàries contra la Covid-19 als manters, tal com va publicar Diari de Girona. Estan preocupats per la presència dels top manta sense ni tan sols mascaretes. Els comerciants plantegen la possibilitat de tancar al trànsit rodat alguns carrers per descongestionar de peatons el passeig, una possibilitat que el govern no preveu aplicar.