M. Àngels Olmedo: "Demanem responsabilitats a la Generalitat per la situació de Figueres i Vilafant"

La Presidenta del PPC de Girona i exportaveu del PP de Figueres, Maria Àngels Olmedo, lamenta que "la Generalitat no hagi estat més transparent a l'hora de prendre mesures a l'Alt Empordà. Després que asseguressin que la situació estava sota control, ara Figueres i Vilafant es troben en semiconfinament".

Olmedo qualifica del tot insuficient el sistema de rastreig i de realització de test a Catalunya, "s'han d'augmentar els mitjans i el personal si no volem tornar a la situació de març i abril".

La Presidenta posa d'exemple Galícia, "on es realitzen 80 test per cada mil habitants, a Catalunya en canvi, tan sols es fan 9 per cada mil". De la mateixa manera diu que "Andalusia té 53 vegades més rastrejadors que Catalunya".

"L'objectiu ha de ser tallar la transmissió del virus i aquest no és el camí adequat", sosté. Maria Àngels Olmedo assegura que "no podem oblidar-nos del turisme, ja que representa el 20% del PIB a les Comarques Gironines. S'ha de ser sensats i prendre les mesures de seguretat necessàries, però no s'ha de defugir el que suposa una gran part de l'economia gironina". A més afegeix que "si recomanen als habitants de les poblacions afectades no sortir de casa, encara es deteriorà més la ja malmesa economia".

La presidenta provincial conclou dient que, "la pèssima gestió sanitària, portada a terme per la Generalitat, ha repercutit directament en l'economia i l'evoca a la destrucció de molts llocs de treball. Per això demanem responsabilitat i explicacions als governs que en són culpables".

D'altra banda, el president local del PP de Figueres, Daniel Ruiz, ha expressat a les xarxes socials que "tant la Generalitat com l'Ajuntament de Figueres ens han fet creure que la situació estava sota control, però ara es demostra que no era així". I remarca que "els figuerencs ens mereixem que el quadripartit ens digui la veritat i que donin les explicacions pertinents".