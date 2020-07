La Jonquera ajorna la celebració de la I Fira de Productes Artesans i Vins

L'evolució de l'índex de contagi de la pandèmia de la Covid-19 ha obligat a ajornar la celebració de la I edició de la Fira de Productes Artesans i Vins de la Jonquera, que s'havia de celebrar aquest dissabte 25 de juliol als carrers de la vila. La fira és un esdeveniment organitzat conjuntament per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants Comerç Jonquera amb la finalitat de convertir la cita en una jornada per atraure visitants i dinamitzar el comerç del municipi.

L'empitjorament de la situació sanitària arran de la propagació del coronavirus a la comarca de l'Alt Empordà ha obligat l'Ajuntament a aplaçar la iniciativa. No obstant, la mateixa regidora de Promoció Econòmica, Lluïsa Macias, ja ha avançat que "la nostra voluntat és poder celebrar la fira en una nova data quan la situació sanitària millori i ho permeti". Aquest esdeveniment s'emmarca en la campanya de dinamització i promoció del comerç local que està duent a terme l'Ajuntament des de fa unes setmanes per tal d'ajudar els establiments del municipi en aquesta etapa complicada quant a vendes provocada per la crisi de la Covid-19.

La campanya de dinamització i promoció del comerç local inclou, a banda de la fira, l'edició d'un espot sensibilitzador donant suport als comerciants i posant en valor l'esforç que han realitzat per tal d'adaptar-se a la nova situació; l'enviament d'una carta a totes les llars del poble convidant els veïns i veïnes a comprar als establiments jonquerencs; i la gravació d'una breu càpsula audiovisual de l'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, fent una crida als jonquerencs i jonquerenques per estar al costat del nostre comerç local, entre d'altres.

Lluïsa Macias creu que "la Fira se celebrarà en algun moment. Ara mateix ho teníem tot a punt per a dur-la a terme i creiem que es tracta d'una molt bona iniciativa. L'Ajuntament està al costat dels nostres comerços i seguirà lluitant per ajudar-los en tot allò que estigui a les nostres mans".