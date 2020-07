Figueres comença a aplicar les mesures restrictives aprovades pel Procicat

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, fa una crida a la tranquil·litat i a limitar les trobades socials als figuerencs i figuerenques per tal de reduir el nombre de contagis.

Figueres ha començat a aplicar des d'aquest dilluns, 20 de juliol, les mesures restrictives aprovades ahir pel Procicat (Protecció Civil) i que tenen una vigència de 15 dies per tal de contenir els rebrots de la Covid-19 a la ciutat.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha transmès un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i ha dit que «son mesures difícils de pair pels figuerencs i figuerenques, però necessàries per garantir la salut i per evitar que els contagis vagin a més i puguin suposar mesures encara més restrictives. El primer és la salut però cal mantenir tan com podem l'activitat econòmica de la ciutat. És prioritari reduir contactes socials».

Evitar els desplaçaments innecessaris dins i fora de la ciutat, evitar les aglomeracions, reduir les trobades socials (estan prohibides les reunions de més de 10 persones), l'ús de la mascareta i el distanciament social, son les claus per evitar els rebrots.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, ha explicat que la Guàrdia Urbana ha intensificat el control i denúncies a les persones que no portin mascareta. «Aquest cap de setmana s'han aixecat un total de 56 actes a persones que no duen mascareta a la via pública. A més a més, la Guàrdia Urbana està vetlla perquè es compleixin els nivells d'aforament a bars i restaurants».

Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Jesús Quiroga, ha fet una apel·lació al col·lectiu de joves: «els contagis entre la població jove ha augmentat, i per això fem una crida a aquest col·lectiu perquè utilitzi la mascareta i redueixi els contactes socials».



Mesures decretades:

1. Mesures destinades a la ciutadania en general.



Es recomana a la ciutadana romandre als seus domicilis, evitar desplaçaments innecessaris i fer-los només per fer activitats essencials, com ara rebre assistència sanitària, desplaçar-se a la feina o per comprar productes de primera necessitat.

Els parcs i jardins del municipi estan tancats al públic, així com les zones de jocs infantils i parcs de salut que hi ha a la via pública.

És obligatori l'ús de mascareta per a totes aquelles persones majors de 6 anys a la via pública i en espais exteriors; en qualsevol espai tancat d'ús públic o obert al públic i al transport públic. L'incompliment d'aquesta ordre pot ser sancionat d'acord amb la normativa sectorial aplicable.



2. Equipaments municipals



Es mantindran oberts els equipaments que ofereixen serveis socials i de salut i Guàrdia Urbana.

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà es mantindrà oberta, amb atenció exclusivament amb cita prèvia. No obstant això, es donarà preferència a l'atenció no presencial (per telèfon, correu electrònic o altres mitjans similars), i a la presentació d'instàncies per mitjans electrònics.

Se suspenen les activitats i quedaran tancats al públic, excepte per les atencions de ciutadans amb cita prèvia, els següents equipaments municipals:



Equipaments esportius:



Pavellons esportius

Estadi Albert Gurb, excepte pels casals d'estiu.

Altres zones esportives municipals, com ara pistes d'atletisme i skate park.

Piscina coberta

Equipaments Culturals

Teatre El Jardí

Auditori dels Caputxins

La Cate

Arxiu Municipal

Equipaments educatius

Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer.

Equipaments cívics

Centre cívic Joaquim Xirau. Aquest centre només es mantindrà obert pel funcionament del dispensari i els casals d'estiu.

Centre cívic Creu de la Mà.

Molí de l'Anguila

Oficina Pla Desenvolupament Comunitari de la zona Oest



Resten oberts

Els següents equipaments podran continuar prestant els seus serveis, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i als protocols de reobertura aprovats.



Equipaments culturals

Biblioteca Fages de Climent.

Museu de l'Empordà

Museu del Joguet

Equipaments educatius

Llars d'infants.

Centres educatius on es facin casals d'estiu.

Equipaments esportius

Piscina municipal descoberta

Altres equipaments

Oficines de Turisme

Aquelles altres dependències que atenguin a la ciutadania, amb atenció exclusivament amb cita prèvia.

La resta d'equipaments estaran oberts però amb un accés i un aforament limitats, donant-se preferència al teletreball i a l'atenció per mitjans telemàtics.

Activitats municipals



Se suspenen totes les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d'oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal organitzades per l'ajuntament, en espais tancats i a l'aire lliure.

No obstant això, es valorarà en cada cas particular demanar autorització per aquelles activitats que es puguin fer, prèvia aprovació del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, en espais degudament habilitats i que garanteixin el respecte a les mesures de protecció individual i col·lectiva necessàries i amb hora concertada i registre de dades de contacte dels assistents.



Mercats



Es manté el mercat de fruita i verdura, es garantirà les distàncies de seguretat d'1,5 metres entre persones i de 2,5 m2 de superfície per persona. Així mateix se'n controlarà el seu aforament.

L'Ajuntament podrà considerar perimetrar algunes de les parades que acumulen més clients per garantir les mesures de seguretat.

En relació al mercat no sedentari de roba, es valoraran les mesures a adoptar.



Transport públic urbà

Es redueixen els aforaments a la meitat de la capacitat de passatgers de cada vehicle i es mantenen el nombre d'expedicions de totes les línies, excepte el vehicle la línia LE que no circulen.



Activitats privades



Se suspenen les activitats culturals, d'espectacles públics, d'oci i recreatives aprovades a la via pública.

Es farà un seguiment exhaustiu del compliment de les mesures de seguretat en activitats privades, i pel que fa als bars i altres locals de restauració i hostaleria, s'haurà de respectar el límit del 50% de l'aforament autoritzat a l'interior dels establiments i el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A les terrasses l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules.



Cerimònies