Els càmpings gironins potencien la promoció per atraure turisme estranger

Els càmpings de les comarques gironines han decidit intensificar les campanyes de promoció per atraure turisme estranger i amb l'objectiu de recuperar la seva confiança. El turisme estranger als establiments de la demarcació de Girona representa el 80 % i la poca claredat i concreció en les mesures que els governs han anunciat fins ara en relació a la pandèmia no ajuden el sector, segons destaca l'Associació de Càmpings de Girona.

La productora del programa holandès especialitzat en el món del càmping RTL Campeer s'ha desplaçat aquests dies als càmpings de les comarques gironines per preparar dos capítols, d'uns 23 minuts cadascun, sobre el sector que s'emetran el proper mes de gener al canal de la televisió holandesa RTL 4. Aquesta acció es du a terme des de l'Associació de Càmpings de Girona en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

L'holandès és juntament amb l'alemany un dels principal clients dels càmpings gironins . En concret, el visitant holandès representa més del 30% de l'ocupació dels establiments.

RTL4 és el canal de televisió comercial més vist a Holanda, combina la informació i l'entreteniment i la majoria dels seus espectadors tenen entre 20 i 49 anys.

L'equip del programa RTL Campeer desplaçat a Girona ha estat fent entrevistes a responsables de diversos càmpings gironins i també a turistes holandesos que passen les seves vacances aquests dies als establiments . Acompanyats de responsables de l'Associació l'equip ha seguit un pla de filmació que té per objectiu mostrar al visitant holandès l'oferta de qualitat i excel·lència de les instal·lacions gironines que cada any reben un bon nombre de guardons i reconeixements a nivell europeu. L'objectiu també és donar a conèixer la gran diversitat d'experiències en contacte amb la natura que es poden viure al voltant dels càmpings de les comarques gironines que són pioners en l'especialització d'activitats.

Per aquest motiu els dos programes que es preparen mostraran els atractius del territori gironí, el seu patrimoni i la seva excel·lent gastronomia i tots els elements que fan que Girona sigui una destinació ideal per al campista. Rutes en bicicleta per les vies verdes, activitats aquàtiques a les Illes Medes, tastos de vins de la DO Empordà o passejades per la ciutat de Girona o pels pobles medievals de la demarcació com Pals, són algunes de les moltes activitats que es donaran a conèixer en els dos capítols que s'emetran per la televisió holandesa RTL 4.

Per altra banda, l'Associació també ha intensificat en les últimes setmanes la campanya de promoció que du a terme a través de les plataformes digitals de l'entitat. Aquesta campanya està enfocada al públic nacional però una part important també a l'estranger sobretot al públic procedent d'Alemanya, Països Baixos i França.



Associació de Càmpings de Girona

L'Associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d'Espanya, compta amb 75 associats (més del 80% dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d'allotjament. El total de places d'allotjament de càmping de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada. Els càmpings de les comarques gironines generen de mitjana al voltant de 10 milions de pernoctacions, i donen ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als que cal sumar els llocs de treball indirectes.