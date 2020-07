Assemblea per Cadaqués reclama instal·lar a les platges les boies d'abalisament

L'Assemblea per Cadaqués ha instat a l'Ajuntament de Cadaqués a instal·lar les corresponents boies d'abalisament a les platges i cales del Cap de Creus, com Es Jonquet, s'Alqueria o Cala Bona, entre d'altres, després de detectar la presència d'embarcacions traspassant la "inexistent línia de boies, i al comprovar que aquest any no s'havia realitzat la instal·lació", indiquen en un comunicat.

Les boies d'abalisament serveixen per evitar l'entrada d'embarcacions a la zona de banyistes, i consten en el Pla d'Usos i Serveis municipal, aprovat pel consistori en data 31 d'octubre de 2019, i segons el qual, l'abalisament d'aquestes, va a càrrec del propi Ajuntament de Cadaqués.

L'Assemblea per Cadaqués considera "urgent i necessària la instal·lació de les boies per evitar l'entrada d'embarcacions i les conseqüències que se'n puguin derivar".