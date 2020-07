Roses supervisa l'ocupació de les seves platges en temps real

A partir d'aquest dilluns, 20 de juliol, l'aplicació d'informació municipal Roses Smart, afegeix un nou apartat que permet a l'usuari consultar el nivell d'ocupació de les platges del municipi. Amb aquesta eina, l'Ajuntament vol facilitar la informació necessària perquè ciutadania i visitants puguin conèixer l'estat de les platges i complir correctament les limitacions d'aforament indicades per les autoritats sanitàries.

Les platges amb servei de Salvament i Socorrisme de Roses (Sant Margarida, Salatar, Rastrell, Nova, la Punta, Palangrers, Canyelles i Almadrava), disposen a partir d'ara d'una secció específica a l'app per a telèfons mòbils Roses Smart, des d'on es poden consultar de manera ràpida i en temps real l'estat d'ocupació de cada espai. La informació es facilita amb un senzill sistema il·lustrat amb semàfors, que indica l'afluència de públic al llarg de la jornada: verd en cas de baixa ocupació, groc quan l'ocupació sigui mitjana i vermell en cas que s'arribi a omplir tot l'aforament i, per tant, es recomani no accedir a aquella platja.

La introducció de les dades d'ocupació és realitzada pel personal del servei de Socorrisme que l'Ajuntament de Roses té contractat per a aquest estiu, en horari de 10 a 19 hores, de manera que la informació serà actualitzada al llarg de tot el dia.

A més d'aquestes orientacions, l'aplicació ofeix també tota la informació referent a la geolocalització, transports públics i tipologia de serveis que cada platja ofereix, tals com lloguer d'embarcacions o patinets, de gandules, serveis de restauració, passarel·les d'accés, etc.

Els aforaments de cada platja han estat determinats d'acord amb les ràtios marcades per la Generalitat de Catalunya (4m2 per usuari), amb l'objectiu que es compleixin les mesures de distància social necessàries entre els diferents grups de banyistes.

L'Ajuntament fa una crida a la ciutadania i als establiments d'allotjament a fer ús i donar a conèixer aquesta eina de consulta, evitant desplaçar-se fins a aquelles platges que assenyalin un aforament complet.