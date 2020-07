El president Torra parla amb el director de l'Hospital de Figueres sobre l'afectació de Covid-19

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha parlat aquest diumenge amb els directors dels hospitals Arnau de Vilanova de Lleida, Clínic de Barcelona, Vall d'Hebron de Barcelona, Moisès Broggi de Sant Joan Despí, Bellvitge de L'Hospitalet i l'Hospital de Figueres per conèixer de primera mà la situació en aquests centres, situats en les zones amb més afectació de la Covid-19. Els directors li han transmès que tot i que en aquests moments la situació a nivell d'ingressos hospitalaris es manté estable, cal fer una crida a complir estrictament les mesures de prevenció. A l'Hospital de Figueres, gestionat per la Fundació Salut Empordà, hi ha ingressats cinc pacients amb coronavirus. En el cas de Lleida, es preveu que la propera setmana sigui la més complicada en hospitalitzacions, però ja s'han previst mesures per afrontar-ho.

Torra ha insistit en la importància cabdal de complir amb la normativa que dicta la Generalitat en cada moment per fer front a la propagació del virus. "La lluita contra la pandèmia és una lluita de tots, una lluita solidària. L'esperança que ens en sortirem es basa en el compromís de tota la societat de protegir-nos", ha manifestat el president.