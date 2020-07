L'alcaldessa de Vilafant troba a faltar «més informació per part del Govern»

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, reconeix "estar sorpresa" pel fet d'haver-se assabentat a través dels mitjans de comunicació de les mesures aprovades pel Procicat per aturar la Covid-19 en el seu municipi i a Figueres. Cantenys troba a faltar "més informació per part del Govern de la Generalitat. Voldria saber què ha canviat d'ahir amb avui. Segons les darreres dades oficials arribades a l'Ajuntament, en el municipi tenim sis persones afectades per coronavirus. Possiblement, donat el veïnatge amb Figueres, aquesta ha estat la causa de la mesura".

L'alcaldessa vilafantenca espera que "demà al matí, durant la reunió de la Taula d'Emergència a Girona, se'ns facilitin més dades. No qüestiono les mesures preventives que s'hagin de prendre, sinó com se'ns informa sobre les mateixes". Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha suspès tots els actes que quedaven de la festa del Carme.