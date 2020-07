L'alcaldessa de Figueres assegura que les mesures «arriben a temps» per salvar salut i economia

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, considera que les "mesures restrictives per contenir la propagació de la Covid-19 s'apliquen a temps i pocs dies després de passar el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants, "la qual cosa ens ha de permetre poder contenir a temps més contagis. Ara mateix, cal salvar la salut de la ciutadania i fer aquests passos enrere per poder tornar a recuperar el més aviat millor, la certa normalitat".

Lladó ha fet una crida "a la responsabilitat, la solidaritat i autoexigència de totes les figuerenques i figuerencs per complir aquestes recomanacions". I un missatge de "serenor i confiança a la ciutadania".