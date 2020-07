Caçats 600 senglars durant l'estat d'alarma però la població és molt elevada a l'Alt Empordà

A les comarques de Girona s'han matat uns 600 senglars durant l'estat d'alarma. Malgrat que l'activitat va quedar aturada, la Generalitat va autoritzar permisos per caçar, arran de la important població que hi havia a la demarcació, i que provocava les queixes de pagesos. Tot i que el nombre de bèsties ara s'ha reduït, continua sent elevat i des de la direcció d'Activitats Cinegètiques donen per fet que el nombre creixerà després de dos anys caient, gràcies a la major disponibilitat d'aliment. I és que les pluges que hi ha hagut des de principis d'any ha fet que hi s'hagi incrementat de manera important la producció de glans. Les zones amb més influència són l'Alt Empordà, la Garrotxa i el massís de les Gavarres.

Després de dos anys caient, s'espera que la població de senglars a les comarques de Girona torni a créixer aquest 2020. Des de la Generalitat ho donen per fet, en bona part per les pluges que hi ha hagut durant l'any i que han fet augmentar la producció de glans, aliment bàsic dels senglars. A més, cal tenir en compte que en algunes zones boscoses també hi ha camps de conreu, un altre font d'aliment per aquesta espècie. I és que la demarcació de Girona és la que més densitat de senglars té de Catalunya, perquè "es donen les condicions més favorables" de reproducció i habitabilitat d'aquest animal.

L'increment de població s'ha fet palès durant l'estat d'alarma, especialment pels pagesos que han vist com el senglar "ha fet molt mal" a les plantacions. Això va fer que s'establís un protocol que permetia als Agents Rurals actuar d'ofici i poder caçar en poblacions on és habitual que hi hagi un nombre important de bèsties, com per exemple, Cruïlles (Baix Empordà).

A més, Agricultura també va autoritzar a pagesos i caçadors "defensar" les àrees privades de caça o els camps de conreu per tal d'evitar-ne la proliferació. Entre uns i altres van acabar matant uns 600 exemplars -400 els Agents Rurals i la resta entre caçadors i pagesos-.



No se n'ha anat de mare

Des d'Agricultura reconeixen que la crescuda de la població de els "preocupa", però defensen que l'actuació que han dut a terme ha permès evitar que "se n'anés de mare" el nombre d'animals. "Crec que hem fet una bona feina des del Departament, conjuntament amb els caçadors i els pagesos", assenyala la consellera del ram, Teresa Jordà.

En aquest sentit, Jordà explica que la pandèmia ha fet que es matessin menys senglars, si bé tampoc ha estat un fet determinant, ja que la temporada de caça s'acaba a finals de març. Per tant, només es va poder deixar de matar durant quinze dies.



Alt Empordà, Garrotxa i les Gavarres

El director dels Serveis d'Activitats Cinegètiques de les comarques de Girona, Jordi Xifra, explica que la major població de senglars es troba en zones de l'Alt Empordà, a la Garrotxa i al massís de les Gavarres, al Baix Empordà.

Malgrat que la densitat de població encara no és tant alta com a les altres dues zones amb més exemplars, Xifra explica que a les Gavarres la tendència a incrementar s'ha mantingut els darrers anys, en comptes de reduir-se com ha passat a l'Alt Empordà i la Garrotxa. El director del Servei d'Activitats Cinegètiques a la demarcació ho vincula a la productivitat de gla i al major nombre de camps de conreu propers a zones forestals.