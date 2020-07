Arbolí: «Es incompresible que Salut digués dimecres que no hi havia brot a Figueres»

Carles Arbolí, regidor de Junts per Figueres.

Carles Arbolí, regidor de Junts per Figueres. EMPORDA.INFO

El regidor Carles Arbolí, de Junts per Figueres, ha sortit al pas de les mesures aprovades pel Procicat respecte de la situació de Figueres, afirmant que "és incomprensible que dimecres passat el Departament de Salut informés a l'Ajuntament de Figueres que a la ciutat no hi havia cap brot i que la situació estava controlada -o almenys així ho va transmetre l'alcaldessa a tots els grups- i que quatre dies després estiguem en aquesta situació, posant en risc vides humanes i deteriorant encara més la ja malmesa economia local".

Arboli ha expressat el seu desconcert a les xarxes socials i ha exigit "contundència des de la? ciutat per demanar responsabilitats polítiques immediates a la Generalitat davant aquest desgavell i incapacitat per governar el país".