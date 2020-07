Vilafant impulsa una campanya de voluntariat per a netejar l'entorn

L'Ajuntament de Vilafant ha posat en marxa aquest juliol una campanya de voluntariat ambiental per a implicar la ciutadania en la conservació de l'entorn natural. La iniciativa du per lema 'Suma't a tenir un Vilafant + net' i consisteix a incentivar que els veïns i veïnes aprofitin els moments de passeig per recollir aquelles deixalles que es puguin trobar a l'espai públic, i poder-les llençar al contenidor més proper.

El voluntariat que vulgui sumar-se a la campanya s'ha de dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (OMAC), on podran registrar-se com a voluntaris ambientals i se'ls hi facilitarà una armilla identificativa i una bossa de la campanya. Hi pot participar tot aquell qui sigui sensible amb la conservació de l'entorn natural. En cas que el voluntari/ària ambiental es trobi amb un gran abocament o un residu perillós, haurà d'avisar a l'Ajuntament, que procedirà a la seva retirada segura.

L'Ajuntament ha detectat la presència de deixalles, l'origen dels quals és de difícil previsió: de vegades són producte de la tramuntana, i d'altres fruït d'actituds incíviques.

La campanya 'Suma't a tenir un Vilafant + net' busca implicar la ciutadania per posar límit a aquesta problemàtica. La iniciativa se suma a les tasques regulars de neteja i manteniment que realitza l'Ajuntament de Vilafant, i a l'aplicatiu 'Línia verda', amb el qual els veïns i veïnes poden comunicar-se telemàticament amb l'Ajuntament per notificar incidències i actuar de forma immediata.