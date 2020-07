Els treballadors del verd urbà de Figueres preparen una concentració contra la nova empresa

Els treballadors de Brocoli SL, actual empresa encarregada de la gestió de Parcs i Jardins de Figueres, preparen una concentració el proper dimarts 21 de juliol, a les 13 hores, davant de l'Ajuntament per denunciar els incompliments que asseguren que està fent l'empresa.

L'Ajuntament de Figueres ja va alertar fa uns dies d'aquesta situació i anunciava que requeriria a l'empresa adjudicatària del servei "perquè respecti les condicions previstes en el concurs". Segons indicava el consistori, Brócoli, SL va deixar d'aplicar el conveni col·lectiu vigent de Fisersa Ecoserveis per a aplicar un conveni d'abast estatal que, entre d'altres, rebaixa les retribucions dels treballadors.

"Ens han baixat casi un 40% del sou i algunes nòmines no tenien els plus d'antiguitat", explica el representant sindical de CCOO, que prefereix preservar el seu anonimat després que l'empresa el rebutgés com a delegat sindical, un altre dels incompliments del contracte.

Des del sindicat, el delegat de CCOO fins ara de Fisersa Ecoserveis, denuncia que "s'està cometent una il·legalitat" perquè no s'està respectant el que es va signar amb l'Ajuntament quan es va fer l'adjudicació. Per una part, assenyalen, que encara no s'ha creat la Unió Temporal d'Empreses (UTE) que es va comprometre a fer la guanyadora del concurs i tal i com ordena el contracte d'adjudicació. Per una altra, denuncien que no s'aplica el conveni col·lectiu a Fisersa Ecoserveis, anterior gestora del servei, i, per tant, no mantenen els drets laborals que tenien.

L'empresa va agafar el relleu el 15 de juny, retrasant-se per la pandèmia, i el representant sindical assegura que "aquesta empresa no té capacitat de gestionar el manteniment del verd urbà d'una ciutat com Figueres". En aquest sentit, indica que "encara no se'ns han entregat els EPIs, no tenim vestuaris, els vehicles son de lloguer i no son el que haurien de ser per poder fer el servei, etc".

"Convoquem la protesta amb tots els companys de Fisersa Ecoserveis perquè ens perjudica a tots". diu el sindicalista referint-se als canvis que es projecten fer a la resta de serveis de Fisersa, com son la neteja viària i la recollida de residus.

Brócoli SL

La Unió Temporal d'Empreses (UTE) Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (SIFU) i Brócoli, SL va ser la guanyadora del concurs públic per al manteniment de Parc i Jardins públics de Figueres durant dos anys (prorrogables) per un cost de 4.610.757,17 euros (amb IVA). Tal com indiquen les clàusules de la licitació, "les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, un cop s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte a favor seu, l'escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE)", una situació que, segons afirmen les fonts sindicals consultades, "no s'ha formalitzat".

Un altre dels aspectes que alerta el representant sindical de CCOO és que "la intenció de l'empresa és separar les dues empreses i a través de SIFU contractar el personal amb discapacitat", una mesura que, seguint el contracte signat, no es pot fer perquè les dues empreses haurien de constituir una sola amb la fórmula legal d'UTE.

Brócoli SL ha estat assenyalada en altres indrets de l'Estat espanyol, com és el cas de l'Ajuntament d'Eibar. Segons informa El Correo, els treballadors de la neteja d'aquest municipi, subcontractats amb Brócoli, van patir "constants incompliments en matèries laborals". Entre les quals, indicava el sindicat ELA, "les nòmines s'han abonat incorrectament tots els mesos, bé per no haver calculat correctament alguns conceptes salarials o bé per no haver assumit altres com els complements d'incapacitat temporal". Una irregularitat que també asseguren suportar els treballadors de Figueres. L'Ajuntament d'Eibar es va veure obligat, per la pressió sindical, a estudiar la possibilitat de tornar a assumir la gestió dels serveis de neteja".