Salvi Güell: «Arribarem al 2023 amb els tres municipis més grans governats per ERC»

Salvi Güell va substituir, el 4 de juliol passat, a la rosinca Agnès Fàbregas, al capdavant de l'executiva comarcal d'ERC.

Com s'ha fet aquesta nova executiva per poder treure la quasi totalitat dels vots en aquest darrer congrés de Castelló?

Bàsicament, el que hem buscat és ser un equip molt transversal, representatiu dels 68 pobles de la comarca. Sí que hi estan representades totes les zones i, a més, hi ha tota classe de persones, des d'alcaldes, caps de l'oposició, consellers comarcals, militants de base o gent que es troba relacionada amb el territori a través d'entitats i associacions. Crec que, pel fet de ser una llista tan transversal, ha estat del grat de tothom. Alhora, tampoc hi havia cap altra llista alternativa i, per tant, això explica el suport que vam rebre. Hi va haver un vot en blanc i 43 a favor.

Quina és la seva targeta de presentació?

Puc aportar experiència de govern i coneixement del territori. Controlem el món municipal i tenim la vista molt encarada al maig del 2023, que seran les properes eleccions municipals. Soc una persona que sempre s'ha mogut en àmbits municipals, conec bé la comarca, i he buscat gent per treballar i buscar aquesta fita del maig del 2023. Amb tota aquesta gent farem un equip per preparar bé aquelles eleccions. La idea és aquesta.

En el congrés del 4 de juliol, va comentar que aquesta comarca té molts reptes. Quins són els prioritaris?

Ara mateix, sortir d'aquesta crisi de la millor manera possible. Serà difícil, no fàcil, però entenem que, des dels governs d'ERC, hem de posar les persones al centre de les nostres polítiques i, també, garantir una igualtat d'oportunitats per a tothom. Això és el que intentem fer. Pel que fa als reptes de l'Alt Empordà, ara mateix, hem de dir que tenim una comarca bastant deprimida, en el context general del país, i per tant hem d'intentar, dins de tots els àmbits, que millori, a escala social, educativa, de promoció econòmica o industrial. Som un pol important de turisme i això no ho hem de perdre, però sí que hem d'intentar que altres àmbits de la comarca millorin. Ho intentarem fer modestament des dels municipis, però, també, ho farem des del partit.

Ha canviat la política, en el transcurs del confinament?

Sí, perquè gestionar la incertesa és molt difícil i tot canvia d'un dia per l'altre. Per tant, les decisions que prens, al cap de tres mesos, veus que molta gent les discuteix. T'hi trobes i les has de gestionar i has de prendre la decisió i tirar endavant. Sobretot, cal comptar molt amb els que hi entenen. Al final, no m'he proposat discutir de cap forma, perquè tot és raonable. Sí que ha canviat la política, perquè la gent cada dia té més incerteses, està més susceptible, qüestiona molt més les decisions que prens, perquè són difícils i, per això, aquest és un any horrible.

Un any després de les passades eleccions municipals, com veu el panorama per a ERC?

A la comarca, som la segona força, encara que amb distància de la primera, i nosaltres haurem de fer l'esforç d'acontentar com més gent millor al nostre entorn per poder fer unes bones eleccions i poder fer el salt. Ser la primera força política és bàsic. Si ara tenim representació a 45 municipis, hem d'acostar-nos als 68 municipis que hi ha a la comarca. I per això treballarem. Hem de cuidar la nostra gent, la que està al govern, però, sobretot, la que està a l'oposició, que, a vegades, es troba més desemparada. Però, també, hem d'anar a aquells llocs on no tenim representació per atraure els del nostre entorn i de la nostra ideologia perquè representin ERC a les pròximes eleccions municipals.

Dies enrere, ens trobàvem amb l'obertura d'un expedient a l'alcalde de Vilabertran, Martí Armadà, per una qüestió més empresarial que política...

Sí, el seu problema es va produir més en l'àmbit privat, perquè no deixa de ser una persona pública. Desconec la situació, perquè jo encara no havia pres possessió quan va passar això, però entenc que és una actuació que va fer l'Ajuntament de Figueres vers un propietari de Figueres i, des del propi partit, es va obrir un expedient informatiu, considerant que això estava fet des de l'àmbit privat i algun dia es resoldrà aquest expedient. No en sé res més.

Han pensat en algun municipi de la comarca per reactivar el paper del partit?

La comarca, amb 68 municipis, és tan diversa, que fan importants els grans municipis, però també és molt important la gran quantitat de petits municipis que hi ha. Al final, has d'intentar estar en tots els àmbits. Ara mateix, tenim l'alcaldia de Figueres i l'any vinent tindrem la de Roses. Arribarem al 2023 amb els tres municipis més grans amb alcaldies d'ERC i això és un bon punt de partida. Veurem com valorarà la gent la feina feta durant aquests anys. Acabat la Covid-19, ens haurem de reactivar.