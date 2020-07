El Port de la Selva suspèn totes les activitats com a prevenció per la Covid-19

El Port de la Selva suspèn totes les activitats d'oci organitzades pel consistori en espais interiors i exteriors com a mesura de prevenció per la Covid-19. L'alcalde, Josep Maria Cervera, ha emès un ban justificant la mesura perquè, tot i que al poble no hi ha cap positiu confirmat, "en cap cas es garanteix que no hi sigui".

"Sabem que en d'altres indrets hi ha casos d'afectats asimptomàtics transmissors del virus; sabem també que a nivell de la comarca hi ha un degoteig diari de positius que genera preocupació", recull l'escrit d'Alcaldia. La suspensió afecta tots els concerts, activitats culturals i lúdiques. Cervera, al text, també demana "responsabilitat" a la població i l'insta a protegir-se contra el coronavirus.

El ban emès per l'alcalde d'El Port de la Selva comença subratllant que "l'evolució de l'índex de contagi de la pandèmia de la Covid-19 no és bo en molts indrets del país". Josep Maria Cervera diu que l'increment de la mobilitat i el "relaxament d'algunes persones, empreses i establiments que directament incompleixen les mesures establertes", està fent augmentar les possibilitats de transmissió de la SARS-CoV-2.

De moment, al poble no hi consta cap positiu per coronavirus i totes les persones considerades sospitoses d'haver-se pogut infectar han donat negatiu al test. Cervera diu, però, que això "en cap cas" garanteix que no n'hi pugui haver. D'entrada, perquè hi ha qui és asimptomàtic i transmet el virus. Però també perquè arreu de l'Alt Empordà "hi un degoteig diari de positius que genera preocupació".

Sense anar més lluny, avui mateix Figueres ha decidit endurir les mesures per evitar la propagació del coronavirus, després que la ciutat acumuli una seixantena de casos. A partir de demà, es tanquen parcs infantils i públics, també se suspèn el Sant Jordi d'estiu i es començarà a multar tothom qui surti al carrer sense dur mascareta.



"Prudència i responsabilitat"

"Per al manteniment de la vida social i de l'activitat econòmica, cal ara molta prudència i responsabilitat", diu l'alcalde d'El Port de la Selva. Per això, el ban recorda que s'han de seguir "al peu de la lletra les recomanacions de les autoritats sanitàries" i que la ciutadania ha "d'aplicar totes les mesures de protecció". "El pitjor que ens podria passar és que hi hagués un rebrot incontrolat; per això, la nostra actitud individual i col·lectiva ha de ser l'adient per evitar-lo", diu el ban d'Alcaldia.

Per això, l'alcalde d'El Port de la Selva recorda quines són les mesures de protecció que cal seguir: distància mínima d'1,5 metres, portar mascareta, rentar-se les mans sovint i evitar espais concorreguts. Per això, Josep Maria Cervera pren la decisió de suspendre –de moment, sense data de represa- tots els concerts, activitats culturals i lúdiques que ha organitzat l'Ajuntament en espais públics (tant interiors com exteriors).

L'alcalde d'El Port de la Selva acaba el ban demanant a la Guàrdia Municipal que vetlli perquè es compleixin totes aquestes mesures.