Figueres torna a tancar parcs infantils i parcs públics per evitar aglomeracions

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, afirma que l'increment de casos de persones amb Covid-19 a l'Hospital de Figueres des de l'1 de juliol "no és alarmant però sí preocupant". La situació ha portat l'Ajuntament a reforçar les mesures de seguretat a escala col·lectiva i també particular. L'objectiu: revertir la xifra de persones amb la malaltia, que d'uns dies ençà ha anat en augment. Agnès Lladó ha informat que el nombre de persones amb Covid-19 a l'Àrea Bàsica de Salut de Figueres és de 65, tenint en compte que als centres d'atenció primària també es fan proves PCR. Pel que fa a la Fundació Salut Empordà, des de l'1 de juliol, s'han registrat 33 casos positius de coronavirus, hi ha quatre persones ingressades a causa d'aquesta malaltia a l'Hospital de Figueres i s'ha donat una alta.

Quant a les mesures a imposar, per començar, des d'aquest dissabte mateix, els parcs infantils i els parcs públics tornen a quedar precitants perquè, segons l'alcaldessa, són espais on s'hi concentren moltes persones de cop. Així mateix, s'endureixen les multes a totes aquelles persones que no portin la mascareta posada. "No ens tremolarà la mà", ha decretat l'alcaldessa, advertint que tothom ha rebut la informació necessària, per diferents vies, per entendre com d'imporant és aquesta mesura.

Agnès Lladó, en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada pel gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, ha volgut llançar un missatge d'alerta, principalment, a la població adolescent i als seus pares, apel·lant a la responsabilitat. "Els joves poden ser asimptomàtics, però alhora, sense saber-ho, són grans transmissors de la malaltia no només als seus familiars sinó també a les persones de l'entorn", ha indicat l'alcaldessa, la qual afirma que els joves han de ser conscients de la problemàtica i fer cas de les mesures de distanciament social i d'ús obligatori de la mascareta, així com els seus pares han de sensibilitzar-los perquè no es relaxin. "La població ha d'entendre que el virus ha vingut per quedar-se, i no podem permetre que la pandèmia ens obligui novament a tancar els comerços i els restaurants", ha manifestat l'alcaldessa.

Per evitar la propagació del coronavirus, l'Ajuntament ha fixat una bateria de mesures, que ha enumerat Agnès Lladó en la roda de premsa:



Se suspèn la festa del llibre prevista per al 23 de juliol a Figueres

Es reforcen la seguretat i el control d'accés, d'aforament i de temperatura en els actes culturals

Es potencia la presència policial a la via pública, multant i sancionant les persones que no porten mascareta, fins i tot en les terrasses dels bars, on també és obligatori dur-la

S'estudia fer canvis als mercats per evitar aglomeracions

Es deplega una plantilla de tres persones del personal municipal per fer rastreig per possibles casos de Covid a la ciutat

Es tanquen els parcs infantils i els parcs públics de Figueres a partir d'aquest dissabte, 18 de juliol

Es fan controls més estrictes als locals d'oci nocturn

S'apliquen restriccions d'aforament als autobusos urbans de Figueres

Es tanquen les fonts públiques

S'incrementa la desinfecció als espais públics

"Poden semblar mesures restrictives, però són necessàries perquè l'emergència sanitària no vagi a més", ha anotat Agnès Lladó.

Martí Masferrer, per la seva banda, ha volgut donar un missatge de tranquil·litat ja que "actualment hi ha poca pressió sanitària. Atenem amb normalitat". També ha dit que, de les quatre persones ingressades, dues estaven de pas a Figueres quan es van trobar malament, i una d'elles és un camioner que procedia de Lleida.