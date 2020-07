Bassa surt de la presó "molt contenta" però conscient que el tercer grau "no és la llibertat"

L'exconsellera Dolors Bassa ha sortit a dos quarts de nou del matí del Puig de les Basses. No hi haurà de tornar fins dilluns, perquè aquest és el primer cap de setmana que els presos independentistes gaudeixen del tercer grau penitenciari. L'exconsellera ha admès que està "molt contenta" de poder tornar a dormir a casa seva, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), després de 880 dies. Però per altra banda, també és "conscient" que el tercer grau és un dret penitenciari i que, com la resta de presos, es mou en "la incertesa" perquè "això no acaba aquí i és un pas més". "A la presó la semillibertat no existeix; el que jo voldria és la llibertat", ha dit l'exconsellera a les portes del Puig de les Basses.

L'exconsellera ha sortit de la presó a les 08.31 h per anar a treballar a la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí. Ho fa cada dia laborable d'ençà de finals d'abril, quan la junta de tractament li va modificar el 100.2 –que tenia concedit per tenir cura de la mare- i li va permetre poder treballar sis hores.

Aquest cop, però, Dolors Bassa no tornarà a dormir a la presó. Serà el primer cap de setmana que podrà dormir a casa seva, a Torroella de Montgrí, en aplicació del tercer grau. A partir d'ara, l'exconsellera podrà passar tres nits fora (les de divendres a diumenge) i haurà de tornar les nits de dilluns a dijous al Puig de les Basses. S'hi haurà d'estar un mínim de vuit hores, com estableix la llei.

A les portes de la presó, Bassa ha admès que "després de 880 dies" li fa "il·lusió" poder tornar a casa seva i dormir al seu llit. Però per altra banda, l'exconsellera també és "conscient" que es mou en una "dicotomia".

"El tercer grau és un dret penitenciari i, com a qualsevol altre que li pertoca, ens l'han concedit", ha explicat. "Però com sempre, ens movem en la incertesa perquè això no acaba aquí i és un pas més", ha dit, en referència als moviments de la Fiscalia davant del Suprem.



"Vull la llibertat"

Dolors Bassa també té clar que la seva situació no és la de "semillibertat". "Continuem a la presó, la semillibertat no existeix, i això vol dir que dilluns hi hauré de tornar a dormir", ha dit l'exconsellera de Treball i Afers Socials. I ha subratllat: "El que jo voldria és la llibertat".

Aquest divendres, coincidint amb el primer cap de setmana d'aplicació del tercer grau, s'ha organitzat un acte de suport i rebuda a l'exconsellera a Torroella de Montgrí. Es farà a les set de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.

La sortida de Dolors Bassa en aplicació del tercer grau arriba precisament pocs dies després que s'hagi conegut que la UGT ja ha registrat la petició d'indult per a l'exconsellera davant del Ministeri de Justícia. Un document al qual s'han adherit, entre d'altres, els alcaldes de les quatre capitals de demarcació, els secretaris generals de la UGT i CCOO de Catalunya o el president de Pimec.

Precisament, ahir mateix, Bassa va agrair l'indult que va registrar el sindicat. En una piulada des del seu compte de Twitter, l'exconsellera va defensar que la solució "ha de ser general" i ha de passar per l'amnistia i la negociació del conflicte. "Mentrestant us agraeixo el suport per poder estar a casa i no passar temps entre murs i barrots. Si signeu: Moltes Gràcies", va afegir.