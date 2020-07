El Mercat de Nit d'Empuriabrava torna al passeig Marítim amb la meitat de parades

El Mercat de Nit ha tornat al passeig Marítim d'Empuriabrava. Enguany, però, s'ha iniciat quinze dies més tard i amb la meitat de comerciants.

El mercat ha començat amb vint-i-quatre parades, però es preveu que vagi augmentant al llarg de l'estiu, fins a arribar a les quaranta-set que hi havia habitualment.

Segons la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Fires i Mercats, Helena Solana, «hem contactat amb tots els paradistes» per organitzar aquest inici. El mercat de nit es fa de dilluns a diumenge des de les sis de la tarda fins a les dotze de la nit i s'allargarà fins al 13 de setembre. Tot i això, Solana proposa que, «si es pot allargar la temporada, podrien parar fins al 30 de setembre».

Aquesta tretzena edició del mercat ve marcada per la crisi sanitària de la Covid, i per això, l'Ajuntament va mantenir una reunió amb els marxants per tal de comunicar-los les seves obligacions i totes les mesures a adoptar: neteja de mans, distància de seguretat i l'ús obligatori de mascaretes. La distància entre parades ha facilitat que no s'hagin de col·locar elements de separació, com sí que ha passat en altres mercats.



Més gent passejant

D'altra banda, el mercat dels dissabtes d'Empuriabrava ja està totalment operatiu, però això, juntament amb l'augment del turisme, ha fet notar una afluència més gran de gent que s'acumula en aquest espai.

«Els paradistes estan complint les mesures de prevenció que s'exigeixen, però moltes persones que passegen pel mercat, o el creuen per anar a la platja, van sense mascareta», alerta Solana. Segons la regidora, aquest fet és causat per la diferència de la normativa sobre les mesures de prevenció de la Covid que ha adoptat cada país, i que porten a la confusió dels turistes. «A França, no és obligatori l'ús de mascareta a l'aire lliure, però aquí, sí. I aquest és el cas del mercat».

El regidor d'UDEM- Plataforma Cívica, Jordi García, alertava la setmana passada, a les xarxes socials, de la manca de personal per a informar els usuaris del mercat dels dissabtes, i destacava la necessitat d'incorporar més efectius policials.

Solana recorda que actualment, el mercat dels dissabtes d'Empuriabrava disposa de dos placers, agents de la policia local i l'equip d'informadors que expliquen als vianants la normativa. A més, a les entrades del mercat, hi haurà uns «grans cartells informatius» amb les obligacions i les mesures de prevenció.



Noves propostes

Des de la Regidoria de Fires i Mercats, Solana admet que un dels objectius pels quals està treballant és «portar un mercat artesanal a Castelló, amb la voluntat de continuar dinamitzant el centre històric». La idea que planteja la regidora és la d'aconseguir artesans que portin productes com cistells o ceràmica.

En aquest sentit, la regidora Helena Solana creu que «caldria començar a l'estiu, i intentar que es pugui mantenir durant tot l'any».

Solana confessa que «és dificultós trobar parades que puguin i vulguin venir, els artesans han de veure que els surt a compte», però es proposa aconseguir establir un mercat d'artesania durant aquesta legislatura.