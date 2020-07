L'Obra Social la Caixa fa una aportació per a equipar dos pisos socials de Roses

Aquest matí l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona, Ferran Llach, acompanyats per la regidora d'Acció Social de Roses, Esther Bonaterra, han signat l'aportació d'un import de 6.000 € per part de l'Obra Social la Caixa a favor de l'Ajuntament de Roses. Aquesta dotació es destinarà a sufragar part de les despeses de mobiliari i equipació dels dos pisos de què disposa el consistori per atendre necessitats socials temporals al municipi.

Roses compta en el moment actual amb dos habitatges adquirits per l'ajuntament per respondre necessitats de tipus social al municipi: un per a estàncies de curta durada destinat a la inclusió social de famílies en situació d'emergència i un altre que preveu donar resposta a dones víctimes d'episodis de violència masclista, pensat com un pis-pont d'ús temporal fins a l'estabilització emocional i laboral de la víctima, que li permeti continuar la seva vida de manera autònoma.

El primer dels pisos va ser rehabilitat pel consistori l'any passat després de la seva compra, amb diferents treballs d'adequació i sanejament que han permès que l'habitacle reunís les condicions d'habitabilitat necessàries. Amb l'acord signat aquest matí, l'Obra Social la Caixa aporta la suma de 6.000€ a aquest projecte, que seran destinats al pagament de part del mobiliari i equipació (utensilis, parament de la llar, roba de llit i bany, cortines...), necessaris.

Paral·lelament, l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament està tramitant el procediment perquè aquests dos habitatges entrin a formar part dels pisos d'inclusió social de l'Alt Empordà gestionats pel Consell Comarcal.